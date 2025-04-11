Matthei reitera llamado a primera amplia en la derecha: "Daría un mejor escenario en la carrera presidencial"

La aspirante presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, reiteró el llamado a la derecha y centroderecha a concretar una elección primaria amplia para “ganar en primera vuelta”, así como a conformar una lista parlamentaria única del sector.

La exalcaldesa de Providencia enfatizó que alcanzar acuerdos dentro del sector opositor “sería maravilloso”, pues no solo fortalecería la carrera hacia La Moneda, sino que también facilitaría un mejor escenario en el Congreso: “Daría un mejor escenario en la carrera presidencial y también en la parlamentaria, con un mandatario que tendría mayoría tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado”.

“Hay tantas cosas que podríamos hacer si tuviéramos un presidente y también mayoría en ambas cámaras. Por eso es que vuelvo a hacer un llamado a todos los otros candidatos de la derecha y de la centroderecha: vayamos en una sola lista parlamentaria y tengamos primarias”, instó Matthei.

En esa misma línea, la candidata aseguró que “desde hace mucho rato se viene pidiendo una primaria dentro de la derecha y centroderecha”, lo que permitiría avanzar en materias clave.

“Nos permitiría desarrollar Chile, cuidar a los Carabineros, proteger la seguridad, terminar con la inmigración ilegal y tantas otras cosas que podríamos lograr si tuviéramos mayoría en ambas Cámaras”, explayó.

La definición de la primaria se torna clave, ya que la próxima semana vence el plazo para que Chile Vamos decida si incluirá al exedil de La Florida, Rodolfo Carter, por lo que en caso de no ser considerado, Carter adelantó que optará por continuar de manera independiente.

Por otro lado, otra figura que se asomaba como carta presidencial de la centroderecha era la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, quien tuvo que bajarse de la carrera, ya que las leyes 18.603 y 18.700 impiden una postulación presidencial desde un partido que no esté legalmente constituido a nivel nacional.