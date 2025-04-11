Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 4 de Mayo de 2026


Por precio del dólar: cuentas de la luz volverán a subir en el segundo semestre

En específico, habría un alza promedio nacional de 7,3% en el segundo semestre del 2025. El ministro Pardow afirmó que la Comisión Nacional de Energía "está comenzando con el trabajo técnico para determinar el ajuste tarifario".

En específico, habría un alza promedio nacional de 7,3% en el segundo semestre del 2025. El ministro Pardow afirmó que la Comisión Nacional de Energía "está comenzando con el trabajo técnico para determinar el ajuste tarifario".

Energía

Las cuentas de la luz volverán a subir en el segundo semestre debido al tipo de cambio, por lo que se mantendrá la tendencia del año pasado en el que sufrieron una seguidilla de fuertes aumentos en medio del proceso de descongelamiento de las tarifas que se mantenían fijas desde 2019.

Según informó el Diario Financiero este viernes, la Comisión Nacional de Energía (CNE) publicará el Informe Técnico Preliminar de Fijación de Precios de Nudo Promedio del Sistema Eléctrico Nacional, el que dará cuenta de un fuerte impacto del dólar en las tarifas eléctricas.

En específico, habría un alza promedio nacional de 7,3% en el segundo semestre del año. Consultado por el mismo medio, el ministro de Energía, Diego Pardow, confirmó que la CNE “está comenzando con el trabajo técnico para determinar el ajuste tarifario que debiera ocurrir en la segunda mitad del año”.

El secretario de Estado agregó que: “En términos generales, los precios de la electricidad están sujetos a variaciones del tipo de cambio, al precio del dólar. Cuando uno mira lo que ha ocurrido en los últimos meses, efectivamente el precio del dólar ha tenido un aumento que debería verse reflejado en los precios de la energía del segundo semestre”.

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