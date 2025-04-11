Presidente Boric tras muerte de hinchas en el Monumental: "No podemos dejar que la violencia se tome el fútbol"

En el marco del Consejo de Gabinete de abril, el Presidente Gabriel Boric lamentó la muerte de dos hinchas de 18 y 13 años luego de ser aplastadas por un vehículo policial en el partido de Colo Colo por Copa Libertadores durante un intento de estampida. Lo anterior, provocó la salida de la jefa de Estadio Seguro, Pamela Venegas.

“Quiero partir lamentando profundamente el fallecimiento de dos hinchas de Colo Colo el día de ayer, dos jóvenes, es desgarrador e independiente de las circunstancias, uno trata de ponerse en el lugar de la familia, perder a un hijo y una hija es terrible. Por lo tanto, desde acá les envío un abrazo, por cierto, como Gobierno lo que nos corresponde es asegurar que se hagan valer todas las responsabilidades, como saben ayer le pedimos la renuncia a la encargada de Estadio Seguro, Pamela Venegas. Y estamos tomando todos los procedimientos para establecer las responsabilidades que correspondan”, aseguró Boric.

En esa línea, declaró: “No podemos dejar que la violencia se tome el fútbol, esto no se puede normalizar. No se puede normalizar. Por ello, hay que trabajar con más ahínco, con más fuerza, el Ministerio de Seguridad coordinado con el Ministerio del Interior para poder garantizar la seguridad en los estadios y que la familia pueda estar en el estadio. Si el fútbol y los deportes en general debieran ser un motivo de unión“.

“Y lo que pasó ayer es terrible. Entonces, no podía si no partir lamentando los hechos y haciendo un llamado a que todos seamos responsables. Que todos seamos responsables, esto no puede seguir sucediendo. El ministro Luis Cordero, con quien estuve permanentemente conversando durante toda la noche de ayer, tomará esta tarea como una de las prioridades del Ministerio de Seguridad Pública”, añadió.

Aranceles de Estados Unidos

Junto con ello, el Mandatario se refirió a la guerra arancelaria iniciada por Donald Trump. “En el ámbito internacional estos últimos días han sido muy complejos dado los anuncios de modificaciones arancelarias unilaterales que ha estado realizando Estados Unidos, con información además bastante confusa. En estos días está en juego no solo la estabilidad económica global, sino que también los principios que fundan la convivencia entre los Estados, la manera en que los países se enfrentan a los viejos y a los nuevos desafíos globales”, dijo Boric.

“Y en esto la prioridad del Estado chileno es proteger los intereses de Chile, defender el multilateralismo y el respeto al derecho internacional y por sobre todo proteger nuestra economía, a nuestros emprendedores, a los trabajadores chilenos y a sus familias. Para ello, nos hemos estado preparando especialmente con el Ministerio de Hacienda, Cancillería, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minería, el Ministerio de Economía, entre otros, para poder sacar adelante esta tarea que no es sencilla. Y acá es tremendamente importante que enfrentemos esta situación unidos como país. Y que lo hagamos con visión de Estado de largo plazo, como señalé en la cena de Cesco (Centro de Estudios del Cobre y la Minería) hace dos días”, relevó.

Asimismo, agradeció que en el marco de la estrategia que impulsa nuestro país, que involucra coordinación con el sector privado, “la voluntad de todas las exautoridades económicas tanto de los del Ministerio de Hacienda, exministros y exministras de Hacienda, como también del Banco Central que se dio ayer dirigida por el ministro Mario Marcel, en donde hubo además entiendo y el ministro lo va a poder comentar posteriormente durante la reunión bastante consenso en cómo proceder en esta situación. Creo que esa voluntad demuestra lo mejor de Chile, cuando actuamos unidos actuamos mejor“.

“Quiero desde ya adelantar que Chile no va a responder con aranceles, sino con diplomacia y con firmeza en el marco de los acuerdos comerciales como el TLC (Tratado de Libre Comercio) que tenemos con Estados Unidos y el respeto a los tratados internacionales suscritos. Estamos fortaleciendo Pro Chile para poder dar certidumbre además a nuestros exportadores a nuestros productores locales y estamos enfocados en la tarea de dar certidumbre”, señaló.

Prescindencia

Por último, el Mandatario reiteró el llamado a la prescindencia que deben adoptar las y los secretarios de Estado en materia electoral. “Yo valoro enormemente que diferentes liderazgos de nuestro sector e incluso exministras estén participando en las primarias del progresismo. Creo que es una muy buena noticia. Eso habla de la vitalidad y la energía y competitividad de nuestro proyecto y de lo que le queremos ofrecer a Chile”, dijo.

“Ahora, tal como celebro la presencia de las ideas progresistas en el debate presidencial, quiero ser muy claro en la instrucción pública a todo mi equipo aquí presente que los ministros tenemos que estar tienen que estar enfocados en sus tareas. Quiero reiterar que nuestro candidato es Chile. El Gobierno va a actuar con prescindencia en materia de las primarias, por lo tanto, todos tenemos que estar enfocados en nuestro trabajo y cuidando además la unidad que es algo que se construye día a día y que es tremendamente relevante para los desafíos que vienen”, cerró.