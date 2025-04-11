Rita Segato, Francisca Solar, Hernán Rivera Letelier y más: FILCS Recoleta 2025 cierra sus puertas con invitados de lujo

La fiesta del pensamiento crítico, la literatura y la cultura tendrá un gran cierre este fin de semana, consolidando el éxito de la Feria Internacional del Libro y las Ciencias Sociales de Recoleta (FILCS) 2025, que durante la semana ha convocado a miles de personas en torno a los libros, las ideas y la música.

La entrada es completamente liberada, y para asistir a las presentaciones estelares puedes descargar tu ticket gratuito en filchile.cl.

El Zócalo de la Municipalidad de Recoleta se ha consolidado en los últimos años como el epicentro del pensamiento crítico y la cultura popular, gracias a esta feria que año a año crece en convocatoria y relevancia. Esta tercera versión no ha sido la excepción.

Con una gran asistencia de público, decenas de actividades culturales, presentaciones de libros, foros, debates y espacios educativos, la FILCS 2025 reafirma el éxito de una política pública de fomento lector impulsada por el Municipio de Recoleta.

Este fin de semana se anticipa un cierre memorable, con la participación de figuras destacadas como Chinoy, Luis Slimming, Harold Mayne-Nicholls, Rita Segato, Hernán Rivera Letelier, Gabriel Salazar, Mauricio Redolés, Mónica González y Eugenio Tironi, entre otros.

Además de contar con más de 50 editoriales nacionales e internacionales con atractivos descuentos, la feria ofrecerá una programación diversa desde las 11:00 horas del sábado y domingo, incluyendo: Participación de autores y autoras nacionales e internacionales, espectáculos infantiles y presentaciones artística y un esperado concierto de clausura que promete cerrar con emoción esta semana cultural.

Todas las actividades son gratuitas, aunque algunas salas tienen aforo limitado, por lo que se recomienda descargar previamente las entradas sin costo.

Programación destacada:

Viernes:

17:00 hrs: Presentación del comediante Luis Slimming en el escenario principal.

18:00 hrs: La politóloga Valeria Di Croce presenta El Arca de Milei, libro sensación en Argentina, en la Sala Eduardo Galeano.

Sábado:

La periodista Francisca Solar presenta su éxito de ventas El buzón de las Impuras.

El sociólogo Manuel Antonio Garretón participa del conversatorio Chile: Complejidades para el cambio social.

El cierre musical estará a cargo del reconocido cantautor nacional Chinoy.

Domingo:

Encuentro con la pensadora feminista Rita Segato , el ex presidente de la ANFP Harold Mayne-Nicholls y el escritor Hernán Rivera Letelier .

Concierto de clausura con Tata Barahona, Chinoy, Juanito Ayala y Carmen Prieto, poniendo el broche de oro a esta verdadera fiesta del libro, la cultura y el pensamiento.

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