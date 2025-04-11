Viernes Santo: Congreso avanza en feriado irrenunciable y CPC advierte pérdidas económicas

Continúa la polémica entorno al Viernes Santo y la decisión de algunas tiendas del retail de abrir sus puertas este 18 de abril a pesar de que el comercio se mantuvo cerrado durante los últimos años durante ese día.

La Dirección del Trabajo (DT) emitió un comunicado donde reconoció el derecho de los trabajadores al “descanso de forma absoluta” y donde enfatiza que si bien el Viernes Santo no es un feriado irrenunciable, esto no faculta ni autoriza al empleador a “desconocer la vigencia de las cláusulas tácitamente convenidas con sus trabajadoras y trabajadores“.

En tanto, la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en general y particular, de forma unánime, un proyecto que busca establecer el feriado de Viernes Santo como irrenunciable. “Acá hubo una transversalidad pocas veces vista”, destacó el diputado Diego Ibáñez (FA), uno de los firmantes de la iniciativa.

“Creo que esto es un gran avance, porque Chile es uno de los países que más trabaja y que menos produce. Y eso es justamente, según los estudios, por estrés laboral, por sobreexplotación, por condiciones que muchas veces no son dignas”, puntualizó.

Se espera que el pleno de la Cámara Baja discuta la iniciativa el próximo lunes 14 de abril.

A pesar del respaldo transversal de la iniciativa, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que el proyecto podría transformarse en un precedente complejo. “Nos parece que el hecho que se considere admisible la transformación de un feriado normal a un feriado irrenunciable es muy complejo, ya que tiene implicancias económicas y fiscales en un conjunto de ámbitos“, enfatizó el jefe de la billetera fiscal.

Por su parte, la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, en diálogo con Cooperativa, rechazó la posibilidad de declarar irrenunciable el feriado de Viernes Santo. Jiménez detalló que este año 2025 vamos a tener 19 feriados, ocho de los cuales son irrenunciables, “y eso evidentemente tiene un costo país”.

“Se estima que cada feriado irrenunciable le cuesta al país entre 170 y 200 millones de dólares, y claramente no estamos en condiciones de seguir ralentizando nuestro crecimiento económico, más aún con el escenario internacional que estamos enfrentando“, advirtió la timonel del gran empresariado.

¿Qué dicen los expertos?

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el abogado experto en materia laboral y profesor asociado del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de nuestra casa de estudios, Luis Lizama, consultado sobre la polémica entorno al Viernes Santo, detalló que los contratos de trabajo nacen a partir del acuerdo entre el trabajador y el empleador respecto de dos cosas: el servicio que debe prestar el trabajador y cuánto se pagará por aquel trabajo.

“Es un cargo que se va a perfeccionar desde el punto de vista jurídico, cuando hay acuerdo respecto del trabajo y la remuneración, no requiere escrituración. Lo que el Código Laboral exige es que se escriba el contrato, pero por un tema de formalidad para hacer más fácil la prueba del trabajador cuando se produzca una alguna diferencia respecto de cuáles son el alcance de su servicio o el monto de su remuneración”, profundizó el abogado.

Asimismo, Lizama explicó que la exigencia de escrituración es por una formalidad para la prueba del contrato, no para su existencia o su validez. “Si el contrato de trabajo se perfecciona, si las partes se ponen de acuerdo respecto al trabajo y la remuneración, va a ser posible que se le incorpore este contrato cláusulas tácitas, implícitas, no escrituradas“, afirmó.

El experto laboralista ejemplificó los acuerdos tácitos de la siguiente manera: “El caso típico es que el empleador le paga un bono al trabajador, no se acuerda, no se escritura, no se pacta, sino que se comienza a pagar este bono en un mes y durante cuatro meses seguidos, pero en el quinto mes decide no pagar. Ahí el trabajador le va a decir: ‘Momento, usted conmigo tiene un acuerdo tácito, un acuerdo implícito que está incorporado a mi contrato y usted está obligado a seguir pagando ese bono’“.

De la misma manera, sostuvo que lo que está pasando, con algunos trabajadores respecto a este 18 de abril, es lo mismo. Las tiendas del retail durante 10 o 20 años otorgaron un beneficio: el Viernes Santo no se trabajaba y se pagaba. Por lo mismo, el o la trabajadora puede decir que tienen una “clausula tácita” en su contrato. “Lo importante es que no es que todos los trabajadores en abstracto tengan esta cláusula incorporada a su contrato. Son solo aquellos trabajadores que de un modo reiterado, su empleador, Falabella, Paris, Ripley, durante uno, dos o diez años le concedió este beneficio“, puntualizó.

“El Viernes Santo se comporta de una forma distinta al feriado irrenunciable en que ahí evidentemente que es una declaración legal, en virtud a la cual ese día nadie puede abrir ni con un trabajador que existe en la empresa, uno que pueda contratar el empleador. Es distinto el tratamiento. O sea, aquí lo que hay fundamentalmente es una cláusula tácita incorporada al contrato individual. Pero hay que establecer caso a caso quién tiene esta cláusula y quién no la tiene”, resaltó.