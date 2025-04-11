VI(H)DA en M100: la obra que invita a conocer y percibir la experiencia de vivir con VIH desde la danza

¿Alguna vez un virus te ha declarado su amor? ¿Cuáles son las danzas que guardan nuestros cuerpos con VIH? ¿Qué nos comparte el virus? Estas son algunas de las preguntas abordadas desde la danza, la música, la iluminación, el noise y el mapping, que conforman la obra VI(H)DA, de le directore y creadore escénico, Kevin Magne.

La obra, que se estrena el jueves 17 de abril en la Sala Patricio Bunster de Matucana 100 “tiene una pulsión colectiva e interdisciplinar”, según señaló Magne, pues se plantea como una “danza afectiva y experiencial del cuerpo que vive con VIH”. Para ello, “cruza lo ficticio, químico, futurista, tecnológico y líquido, que durante el transcurso de su acontecer van tornándose humano, expresivo, sudoroso y caótico, dando cuenta de una transformación, tal como el trayecto de la vida, o bien la modificación que sucede desde el diagnóstico del VIH hasta hoy en día”.

VI(H)DA pone en relevancia la pulsión vital y el aprendizaje de la vida, en contrapunto al designio clásico y catastrófico adosado al VIH/sida que se aloja en la muerte. “VI(H)DA es una declaración de amor, una potencia reactiva, una apuesta para dejar de pensar en cómo no morir, y arrojarse a vivir”, indicó le directore.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por MATUCANA 100 (@matucana100)

En ese sentido, le creadore del montaje expresó que el “VID(H)A es una obra fundamental cuando las violencias hacia corporalidades desplazadas hacia la periferia se exacerban“. “Esta obra no solo es un aporte para la dimensión disciplinar, sino para la incidencia en el campo sociocultural nacional e internacional, desde la desestigmatización y el diálogo transversal sobre lo que nos acontece corporalmente (…) se incrusta en la historia artística seropositiva, y propone poéticas y mensajes”, añadió.

Asimismo, Kevin Magne sostuvo que espera que esta puesta en escena “pueda contribuir a ampliar los modos de comprensión de lo que es vivir con VIH, otorgando una relevancia a aquello que podemos aprender de la enfermedad, del virus, de las relaciones humanas”.

Coordenadas

VI(H)DA se estrena el jueves 17 de abril en la Sala Patricio Bunster de Matucana 100. La temporada se extenderá de jueves a domingo, hasta el 27 de abril. Las funciones van de jueves a sábado a las 19:30 horas; y el domingo a las 18:30 horas. Habrá funciones en Semana Santa.

Las entradas están disponibles en ticketplus. La obra dura 60 minutos y es para mayores de 14 años. Además, es financiada por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, convocatoria 2024, y es una coproducción con NAVE Centro de Creación y Residencia y Matucana 100.