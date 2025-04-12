¿Divididos o con Tohá? PS y PPD definen este sábado su rumbo presidencial

Este sábado será de definiciones para el Socialismo Democrático. El PPD proclamará oficialmente en la sede del exCongreso Nacional a Carolina Tohá como su candidata presidencial, mientras que en la misma comuna, Santiago Centro, Tarapacá 929, edificio del sindicato del Banco Estado, el Partido Socialista lleva a cabo su comité central desde las 9:30 de la mañana.

El primer punto en tabla será constituir formalmente a la nueva mesa del partido, liderada por la senadora Paulina Vodanovic, y cuya secretaría general será definida entre quien preside actualmente el cargo, Camilo Escalona y el vicepresidente Arturo Barrios, ambos correspondientes a lotes distintos de la colectividad, Nueva Izquierda y Grandes Alamedas, respectivamente. Luego, los 110 miembros del comité central definirán a su comisión política.

Es en la tarde cuando se conocerán resoluciones definitivas respecto a la candidatura presidencial del partido, si llevarán un solo representante como Socialismo Democrático, lo que significaría entregar su respaldo a Carolina Tohá –como se inclina parte del PS– o si en definitiva, y que es el escenario más probable, erigir como abanderada a Paulina Vodanovic.

Muy importante será la última palabra de la senadora, dijo el vicepresidente Arturo Barrios. “Habrá un debate político necesario, prudente, y ahí se verá el tema presidencial en toda su magnitud. Si tenemos carta presidencial, si vamos a apoyar a otra persona, si vamos a dejar la decisión en otro momento”, señaló.

“(Paulina) está dentro de una de las posibilidades y ella tendrá que definir porque obviamente tiene un apoyo bastante importante en el partido. Ha salido con una primera mayoría nacional, Camilo Escalona con la segunda, yo con la tercera, y eso es lo que tendrá que definir el comité central y también con respecto a su opinión”, añadió.

El diputado socialista Marcos Ilabaca abogó por tener una carta propia, luego de dos procesos presidenciales anteriores sin contar con un representante en primarias amplias, aún siendo una colectividad tan clave dentro de las fuerzas progresistas. En esa línea, entregó su respaldo a Vodanovic.

“No llegamos ni siquiera a las primarias legales y eso para un partido tan importante como el Partido Socialista, que ha entregado tantos Presidentes de la República, me parece que es un tremendo daño y no se condice con nuestra realidad. Tenemos que ser partícipes del proceso de primarias legales del oficialismo. Paulina Vodanovic hoy día es aquella militante que podría dar una gran pelea en este proceso“, dijo.

Previo a este fin de semana y en los últimos esfuerzos por lograr acercamientos, fue la presidenciable del PPD, Carolina Tohá, quien solicitó una reunión a la presidenta del PS. Sin embargo, esta no se concretó por compromisos legislativos y dado a que la senadora hasta la mañana del viernes se mantenía en la Región del Maule.

Bajo este escenario, desde el PPD elevan un último llamado, el diputado Raúl Soto reiteró que sería un “error” que el Socialismo Democrático asuma divididos el desafío presidencial.

“Sería un error que llevaran candidato propio y dividir las fuerzas al interior del Socialismo Democrático, el escenario ideal es que apoyaran a Tohá y se genere allí un proyecto político común para enfrentar las primarias y también las futuras presidenciales. Sin embargo, es una decisión de ellos y la esperaremos respetuosamente”, señaló.

Hasta el cierre de esta nota no se confirmaba la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet en el acto, sin embargo, no se descartaba que enviara un video saludando.