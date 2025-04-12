Encuesta B&W: Jara se convierte en la figura mejor posicionada del oficialismo

El escenario presidencial sumó una nueva sorpresa esta semana con el repunte de Jeannette Jara en la última encuesta de Black & White. La recién proclamada candidata del Partido Comunista irrumpió en el tercer lugar de las preferencias, superando a figuras como Carolina Tohá y José Antonio Kast, y consolidándose como la carta mejor ubicada del oficialismo.

“El 11% de apoyo que alcanza Jara la posiciona por encima de otros nombres del bloque gobernante”, arroja el estudio, marcando un giro en las dinámicas de cara a las primarias. El resultado llega apenas días después de que la exministra del Trabajo fuera anunciada como candidata, lo que refuerza su irrupción en la carrera por La Moneda.

Pese al avance de Jara, el liderazgo sigue en manos de la derecha. Evelyn Matthei, postulante de Chile Vamos, se mantiene en la cima con un 29%, seguida de cerca por el diputado Johannes Kaiser, quien sorprende al llegar al 24% de las preferencias. Más abajo, con un empate técnico, se ubican el republicano José Antonio Kast y el frenteamplista Gonzalo Winter, ambos con un 9%.

Carolina Tohá, por su parte, desciende al sexto lugar con un 8%, mientras que la senadora Ximena Rincón aparece con un 3%, en medio de la incertidumbre sobre si su partido, Demócratas, podrá concretar su candidatura presidencial.

Con este nuevo cuadro, el oficialismo enfrenta un reordenamiento interno que pone presión sobre las definiciones para las primarias. La figura de Jara, que hasta hace poco no figuraba en la contienda, se instala como una opción que podría alterar los equilibrios dentro del pacto de gobierno.