Familias acuden al SML mientras sigue búsqueda de pescadores desaparecidos

En medio de la angustiante espera, familiares de los siete tripulantes desaparecidos de la embarcación Bruma acudieron al Servicio Médico Legal para colaborar en el proceso de identificación en caso de hallazgos. La tragedia, que mantiene en vilo a la Región del Biobío desde el 30 de marzo, ha movilizado intensamente a autoridades, equipos de rescate y a las propias comunidades pesqueras.

“En primer lugar, nos hicieron entrevista con las características de los familiares directos de cada uno. Si tenían alguna cicatriz, usaban algún piercing, la edad, la estatura, el color o alguna señal que tuvieran en el cuerpo y de ahí nos hicieron el ADN”, relató Juan Medel, familiar de dos de los desaparecidos.

Hasta ahora, solo se han encontrado restos de la embarcación sin que existan pistas concretas sobre el paradero de los tripulantes. La Fiscalía mantiene como principal hipótesis la colisión con el barco pesquero Cobra, perteneciente a la empresa Blumar, cuyos tripulantes tienen calidad de imputados en la causa.

El pasado jueves fue hallado sin vida Juan Sanhueza, vigía del navío industrial. Según el Ministerio Público, su muerte no tendría intervención de terceros, aunque continúa la indagatoria.

Como parte del refuerzo a las labores de rastreo, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, se trasladó hasta la zona y anunció que el buque Cabo de Hornos se sumará a las tareas de búsqueda. Se trata de una embarcación de la Armada con capacidad para mapear el fondo marino, lo que permitirá ampliar el rango de exploración en áreas más profundas.

Además, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, confirmó que el Ejecutivo presentará este lunes una querella contra quienes resulten responsables. “El Gobierno está comprometido en que se puedan perseguir todas las responsabilidades”, señaló, asegurando que la medida cuenta con el respaldo de los ministros Álvaro Elizalde y Luis Cordero.

Mientras, las familias siguen colaborando activamente en el proceso investigativo y piden respuestas ante una desaparición que ha impactado profundamente a la comunidad pesquera del sur del país.