Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 5 de Mayo de 2026


"La esperanza del progresismo chileno": PPD proclama oficialmente a Carolina Tohá como candidata presidencial

El secretario general del partido, José Toro, puso en valor el liderazgo y trayectoria de la exministra del Interior. Además, destacó que el respaldo de la colectividad hacia la figura de la militante fue unánime.

El secretario general del partido, José Toro, puso en valor el liderazgo y trayectoria de la exministra del Interior. Además, destacó que el respaldo de la colectividad hacia la figura de la militante fue unánime.

Presidenciales

El Partido Por la Democracia (PPD) oficializó este sábado la candidatura presidencial de Carolina Tohá, exministra del Interior, tras ratificar su apoyo mediante una votación unánime en el Salón de Honor del exCongreso Nacional.

José Toro, secretario general del PPD, destacó el liderazgo y trayectoria de Tohá como razones clave para su proclamación.

Ahora, el partido deberá definir su estrategia electoral y su postura frente a la decisión del Partido Socialista sobre su propio candidato, cuando probablemente hoy haga lo mismo con Paulina Vodanovic.

Alocución de Carolina Tohá en un podio que dice "Tohá presidenta".

La candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá. Dragomir Yankovic/Aton Chile.

La proclamación de Tohá marca un paso importante para el PPD, que busca consolidar su posición en el escenario político y fortalecer su presencia en las próximas elecciones.

El secretario general del partido reflexionó sobre el escenario actual y el miedo instalado por candidatos de derecha. “El mayor desafío es cómo nos reconectamos con la ciudadanía y le volvamos a demostrar que a Chile entero le va bien cuando gobierna la centroizquierda”, declaró.

Carolina Tohá frente a una multitud de militantes que celebran su candidatura presidencial.

Carolina Tohá es proclamada candidata presidencial del Partido Por la Democracia en el Consejo Nacional de la colectividad. Dragomir Yankovic/Aton Chile.

“El progresismo es un proyecto de país completamente necesario en el Chile de hoy, un proyecto que hace 37 años nos devolvió la democracia y que hoy, ante la amenaza de la ultraderecha y por tanto de retroceder en derechos sociales, está más vigente que nunca”, apuntó Toro.

“Hoy, a pesar de que cuatro años atrás algunos nos querían muertos y nos vetaron, hoy Carolina Tohá se convierte en la esperanza del progresismo chileno y será el principal dique de contención a la extrema derecha”, añadió.

El respaldo de la colectividad hacia la figura de Tohá fue unánime “y refleja la confianza del partido en su capacidad para liderar y representar sus valores”, afirmó el secretario general del partido.

Entradas relacionadas:

Claves: , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
"Están cultivando frustración": Carmona (PC) arremete contra la gestión y "falta de experiencia" del Gobierno
post-title
Montes rebate acusaciones de irregularidades en PEH: “La palabra 'sobreprecio' no aparece” en el informe de Contraloría
post-title
Deudas del CAE: Tesorería General de la República anuncia nuevas condiciones de pago
post-title
Ministerio Público pide prisión preventiva para exdiputado Joaquín Lavín León y su asesor

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X