"La esperanza del progresismo chileno": PPD proclama oficialmente a Carolina Tohá como candidata presidencial

El Partido Por la Democracia (PPD) oficializó este sábado la candidatura presidencial de Carolina Tohá, exministra del Interior, tras ratificar su apoyo mediante una votación unánime en el Salón de Honor del exCongreso Nacional.

José Toro, secretario general del PPD, destacó el liderazgo y trayectoria de Tohá como razones clave para su proclamación.

Ahora, el partido deberá definir su estrategia electoral y su postura frente a la decisión del Partido Socialista sobre su propio candidato, cuando probablemente hoy haga lo mismo con Paulina Vodanovic.

La proclamación de Tohá marca un paso importante para el PPD, que busca consolidar su posición en el escenario político y fortalecer su presencia en las próximas elecciones.

El secretario general del partido reflexionó sobre el escenario actual y el miedo instalado por candidatos de derecha. “El mayor desafío es cómo nos reconectamos con la ciudadanía y le volvamos a demostrar que a Chile entero le va bien cuando gobierna la centroizquierda”, declaró.

“El progresismo es un proyecto de país completamente necesario en el Chile de hoy, un proyecto que hace 37 años nos devolvió la democracia y que hoy, ante la amenaza de la ultraderecha y por tanto de retroceder en derechos sociales, está más vigente que nunca”, apuntó Toro.

“Hoy, a pesar de que cuatro años atrás algunos nos querían muertos y nos vetaron, hoy Carolina Tohá se convierte en la esperanza del progresismo chileno y será el principal dique de contención a la extrema derecha”, añadió.

El respaldo de la colectividad hacia la figura de Tohá fue unánime “y refleja la confianza del partido en su capacidad para liderar y representar sus valores”, afirmó el secretario general del partido.