Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 5 de Mayo de 2026


Partido Socialista elige camino propio y proclama a Paulina Vodanovic como su carta presidencial

La timonel del PS aceptó ser la abanderada tras el Comité Central de la tienda. Camilo Escalona, secretario general de la colectividad, dijo que están "disponibles para construir una candidatura unitaria de centroizquierda que enfrente a la derecha".

La timonel del PS aceptó ser la abanderada tras el Comité Central de la tienda. Camilo Escalona, secretario general de la colectividad, dijo que están "disponibles para construir una candidatura unitaria de centroizquierda que enfrente a la derecha".

Presidenciales

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, decidió sumarse a la carrera a La Moneda. En el marco del Comité Central de la colectividad la dirigenta fue proclamada candidata presidencial.

El secretario general del PS, Camilo Escalona, se encargó de dar a conocer la noticia luego del encuentro realizado en el edificio del sindicato del Banco Estado.

Es indispensable crear las condiciones para derrotar a la derecha en la próxima elección presidencial y ofrecer al pueblo de Chile un gobierno de centroizquierda que impulse reformas políticas, sociales y económicas”, declaró Escalona.

Camilo Escalona

Secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona. Raul Bravo/Aton Chile.

Para el exsenador, se necesitan “transformaciones que consoliden la dignidad que el país exige y den forma a un nuevo pacto social que debe expresarse, en su momento, en una nueva Constitución”.

“Para cumplir esta tarea, nuestro Comité Central proclama de manera unánime a nuestra compañera y presidenta Paulina Vodanovic como candidata presidencial”, indicó Escalona.

Comité Central del Partido Socialista

Comité Central del Partido Socialista. Raul Bravo/Aton Chile.

La tienda además confirmó que la senadora participará en las primarias del sector. “Hemos tomado la firme decisión de desplegar todas nuestras energías y capacidades políticas, humanas y materiales para que su candidatura triunfe en las elecciones primarias del progresismo”, dijo el secretario general socialista.

La decisión de la timonel del PS ocurre a pesar de la insistencia de parte de distintos militantes de la colectividad que abogaban por el respaldo a la abanderada del PPD, Carolina Tohá, en el proceso presidencial.

De esta manera, Vodanovic se suma a la carrera a La Moneda del oficialismo, en la que también están confirmados los nombres de Gonzalo Winter (FA) y Jeannette Jara (PC).

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