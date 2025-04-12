Sylvia Eyzaguirre: "El SAE terminó con las prácticas discriminatorias en establecimientos escolares"

En los últimos días se generó debate sobre el actual Sistema de Admisión Escolar (SAE), a partir de las recomendaciones que entregó al Ministerio de Educación en su informe la Mesa Técnica presidida por Sylvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP).

El comité estuvo compuesto por 12 personas expertas en educación, quienes se reunieron con distintos miembros de establecimientos escolares. En conversación con Radioanálisis, Sylvia Eyzaguirre destacó que el objetivo principal era revisar el funcionamiento del SAE, hacer recomendaciones basadas en datos y tomar en cuenta las opiniones de familias, estudiantes, directores y docentes.

Asimismo, la investigadora destacó que: “El Sistema de Admisión Escolar terminó con las prácticas discriminatorias en establecimientos escolares. Es un sistema transparente, que asigna a los postulantes en función de criterios objetivos conocidos por todos“.

Sin embargo, reconoció que el sistema está al debe en la inclusión socioeconómica dentro de los establecimientos “pero todo lo otro, que son propiedades muy importantes de un sistema de admisión, que son la transparencia, la objetividad, la igualdad en el acceso a oportunidades, la no discriminación arbitraria, esos principios se mantienen en este sistema, lo que es muy relevante, y las familias así también lo valoran”.

Una de las recomendaciones más destacadas por los medios fue permitir que los liceos de alta exigencia seleccionen hasta el 80% de sus estudiantes, manteniendo un umbral mínimo del 40% de estudiantes prioritarios.

En ese sentido, Eyzaguirre defendió esta propuesta como una medida que promueve la equidad, argumentando que los “liceos emblemáticos han sido instrumentos de movilidad social”. Por ello, “fortalecer estos liceos es en pos de la equidad, ya que logran posicionar alumnos vulnerables, talentosos, en las carreras más selectivas de Chile”.

Por su parte, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el académico de nuestra casa de estudios y miembro de la Mesa Técnica, Cristian Cabalin, destacó que dicha instancia “muestra una evaluación positiva del SAE y obviamente también hace presente que existen algunas debilidades por las cuales hay que trabajar y generar una buena discusión en el Parlamento”.

Además, Cabalin enfatizó que “las recomendaciones son mucho más que el rendimiento académico. Hay diez medidas que intentan fortalecer la capacidad de elección de escuelas de las familias y también garantizar el derecho a la educación“.

De igual forma, el académico advirtió la “preocupación son los niños y niñas con necesidades educativas especiales para que tengan prioridad en colegios que están adaptados para recibirlos y entregarles una buena educación“. Por lo tanto, la medida de seleccionar a estudiantes por rendimiento académico se una dentro de un abanico de opciones, tiene como objetivo mejorar el sistema de admisión escolar, aumentar su confianza y legitimidad social”.

Cabalin destacó que los expertos que formaron parte de la comisión consideran que las recomendaciones entregadas al Ministerio de Educación “ayudarán a mejorar el sistema“. Además, “se propone la creación de un consejo que tenga la posibilidad de evaluar estas medidas en tres o cinco años para que efectivamente tenga una permanente retroalimentación y ver posibilidades de mejorar”.