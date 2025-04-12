Tragedia en el Monumental: PDI realizará nuevos peritajes a carro policial

La investigación por la muerte de Martina Pérez y Mylan Liempi, ocurrida en las afueras del Estadio Monumental antes del partido entre Colo Colo y Fortaleza por la Copa Libertadores, dio un nuevo giro tras la decisión de la Fiscalía de encargar diligencias adicionales a la Policía de Investigaciones (PDI).

La tragedia, que ha generado conmoción en la opinión pública, sigue bajo análisis para esclarecer las circunstancias en que ambos jóvenes perdieron la vida. El foco de la indagatoria se encuentra en el accionar de un carro lanzagases de Carabineros, señalado en un principio como el responsable de haber atropellado a las víctimas. Sin embargo, esa versión fue cuestionada desde el interior de la propia institución policial.

Según consta en un registro radial, el funcionario que conducía el vehículo indicó que “no fue un atropello, sino que una valla perimetral aplastó a las víctimas”. A pesar de estar citado por la Fiscalía Metropolitana Oriente, el conductor optó por acogerse a su derecho a guardar silencio durante su declaración.

En una decisión clave, el Ministerio Público resolvió trasladar la investigación desde la SIAT de Carabineros a la Brigada de Homicidios de la PDI, al tratarse de un caso que involucra directamente a funcionarios policiales. La medida busca entregar mayor imparcialidad a la recolección de evidencia.

Entre las nuevas diligencias ordenadas se encuentra la realización de pericias técnicas al carro policial presuntamente involucrado. Asimismo, la revisión de registros audiovisuales de cámaras de seguridad será fundamental para reconstruir los hechos ocurridos en el acceso al recinto deportivo.

Mientras se desarrollan estas diligencias, el país permanece atento al resultado de una investigación que busca establecer responsabilidades en una tragedia que ha marcado profundamente al entorno del fútbol chileno.