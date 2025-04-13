EEUU exime de aranceles a teléfonos, computadoras y otros aparatos tecnológicos

Según una disposición del Servicio de Aduanas difundida el viernes por la noche, estas exenciones se aplican en particular a los dispositivos electrónicos importados desde China, cuyos productos enfrentan gravámenes de un 145% a su entrada en Estados Unidos. Los semiconductores también estarán libres del impuesto aduanero del 10% que la primera potencia económica aplica a la mayoría de bienes independientemente del país de procedencia.

Sin embargo, pueden ser gravados más adelante con un arancel específico para esta industria. Sobre el tema, Donald Trump dijo el sábado que dará una respuesta “muy específica” el lunes. La exención de aranceles a la tecnología beneficiará, principalmente, a gigantes como Apple, empresa deslocalizada que fabrica su iPhone y otros productos estrella en China, así como a Dell o Nvidia.

Los productos favorecidos representan más del 20% de las importaciones procedentes del gigante asiático, según datos de las aduanas estadounidenses transmitidos por Gerard DiPippo, del centro de investigación RAND sobre China. Este cambio de rumbo de Estados Unidos es “la mejor noticia posible para los inversores del sector tecnológico“, consideró por su parte Daniel Ives, analista financiero de Wedbush Securities.

Sin estas exenciones, “la industria tecnológica estadounidense habría retrocedido diez años y la revolución de la inteligencia artificial se habría ralentizado considerablemente“, explicó. Tras el anuncio, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió en que las empresas en cuestión estaban, no obstante, “trabajando” para trasladar su producción a Estados Unidos lo antes posible, el principal argumento de Trump para justificar su política aduanera.

China “no tiene miedo”

De una guerra comercial global, que provocó esta semana un terremoto en los mercados de todo el mundo, el magnate republicano ha pasado a un enfrentamiento cara a cara con China. En el mismo momento en que concedía un respiro a alrededor de 60 socios comerciales, liberados de sus recargos durante 90 días, el presidente estadounidense anunció el miércoles un aumento del 125% de los aranceles a los productos provenientes del gigante asiático.

El magnate republicano ya había impuesto anteriormente tarifas del 20% a Pekín por, según la Casa Blanca, albergar en su territorio talleres que desempeñan un papel fundamental en la producción de fentanilo, un opioide responsable de una mortal crisis sanitaria en Estados Unidos. Pekín tomó represalias el viernes y elevó al 125% los aranceles a todos los bienes estadounidenses que entran en su territorio, una medida efectiva desde este sábado. El presidente chino, Xi Jinping, afirmó entonces que su país “no tiene miedo”.

A pesar de las fuertes tensiones comerciales, Trump afirmó el viernes que es “optimista” respecto a un acuerdo con Pekín. China no parece tener la misma opinión, al calificar la política aduanera de la Casa Blanca de “farsa” y “juego de números”, y anunció que presentará una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra la última ronda de aranceles estadounidenses.

“Daño grave”

Trump consideró, sin embargo, que su política arancelaria “ha funcionado realmente bien”. En este contexto mundial convulso, Pekín se presentó el sábado como el defensor de los países pobres. “Estos aranceles estadounidenses infligirán un daño grave a los países en desarrollo, especialmente a los menos desarrollados, e incluso podrían desencadenar una crisis humanitaria“, dijo el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, en una conversación telefónica el viernes con la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, difundida en un comunicado el sábado.

Washington “continúa introduciendo medidas arancelarias, creando enorme incertidumbre e inestabilidad en el mundo, provocando caos tanto a nivel internacional como dentro de Estados Unidos”, insistió. De acuerdo con datos de la potencia asiática, Estados Unidos absorbe el 16,4% de las exportaciones totales chinas, en el marco de un intercambio de alrededor de 500.000 millones de dólares ampliamente favorable a Pekín.