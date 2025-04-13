Evelyn Matthei define su plan de urgencia apelando a la experiencia para enfrentar la seguridad y el crecimiento

Evelyn Matthei, la candidata presidencial de Chile Vamos ya estableció un plan de urgencia con prioridades si llega a La Moneda. El foco estará puesto en el combate al crimen organizado y a la migración irregular; el crecimiento económico; la reducción de las listas de espera en salud; énfasis en la educación primaria; el plan “Chile con casa” y enfrentar la crisis hídrica.

En entrevista con El Mercurio, la exalcaldesa de Providencia se refirió a lo que diferencia su candidatura de las demás dentro del sector. En ese sentido, señala que lo que la distingue es “mi experiencia”. “Como ministra, legisladora, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y alcaldesa. Y dos, grandes equipos con los cuales ya venimos trabajando. Los chilenos quieren a alguien con la capacidad de resolver problemas, quieren seriedad, experiencia, responsabilidad, capacidad de diálogo”, resaltó Matthei.

La exministra del Trabajo en el gobierno de Sebastián Piñera enfatiza en que eso será uno de los sellos de su campaña. Y comenta: “El otro día estuvieron acá personas que han sido presidentes del Banco Central, ministros de Hacienda, de Economía, subsecretarios. En el fondo, en un país que está muy complejo en lo económico -aún más con la guerra tarifaria- y también complejo en materia de seguridad ciudadana, en materia institucional- hay veintitantos partidos-, creo que la experiencia y los equipos cohesionado que vienen trabajando ya hace ocho meses hacen toda la diferencia”.

Sobre las primarias en la derecha, piensa que debiera existir una, ya que según afirma, “esa es la forma en que los ciudadanos pueden elegir a la persona que quieren que los represente. Eso es lo lógico. Eso es lo que venimos pidiendo hace meses no solo en materia presidencial, sino en materia parlamentaria con una lista única. Necesitamos ganar el Ejecutivo, pero también el Legislativo”.

En esa línea, afirma que “una primaria tiene sentido en la medida que logre unidad en el sector”, aunque agrega que también está preparada para enfrentar un escenario en el que no se logre ese mecanismo de definición.

Respecto a la proliferación de candidatos presidenciales, Matthei señaló que “creo que tiene que ver con el sistema de financiamiento. Si usted dijera que los que tienen menos del 5% no van a recibir un peso estatal, probablemente, no tendríamos esa cantidad de candidatos. La verdad es que hace diez años se echó a perder Chile con la reforma electoral, un desastre. La reforma educacional, un desastre. Y ahora vemos las consecuencias. Por eso es tan importante tener una mayoría en el Ejecutivo, pero también en el Parlamento.

Consultada por la guerra comercial impulsada por el gobierno de Donald Trump, la exalcaldesa explicó que “las medidas que se están tomando en EEUU están causando un terremoto grado 10. Uno mira desde acá y pareciera no importarles infligir graves daños a quienes han sido sus aliados. Yo estoy hablando con distintos economistas. Nos interesa que se mantengan sin tarifas el cobre y la madera. Trataremos de negociar lo más posible una baja, porque no se entiende que nos hayan puesto una tarifa del 10%. Pero aunque logremos la mejor negociación posible, la economía chilena se va a ver terriblemente afectada”.