Histórico: Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 tendrán más mujeres que hombres compitiendo

A casi un año de los últimos Juegos Olímpicos París 2024, el nuevo ciclo olímpico comienza a definirse con importantes novedades. Y es que Los Ángeles 2028 tendrá por primera vez en la historia más mujeres que hombres tras el reciente anuncio del Comité Olímpico Internacional (COI) sobre el programa de competencias.

Para la cita olímpica a desarrollarse en tierras estadounidenses, el atletismo es la disciplina que permitirá el histórico posicionamiento de mujeres por sobre hombres. El número de plazas para atletas femeninas será de 5.655 mientras que el de los hombres será de 5.543 repartidos en las 351 pruebas del atletismo.

El boxeo también estará dentro de los deportes individuales donde aumentará el número de mujeres, al incluirse una séptima categoría de peso femenina (+80kg). Esto permitirá igualar el número de divisiones entre las competencias femeninas y masculinas.

Pero no solo eso, ya que deportes colectivos deberán aumentar sus cuotas para igualar la participación femenina con la masculina. El fútbol y el waterpolo son algunas de las disciplinas donde se deberá ampliar el número de deportistas mujeres para cumplir con la medida anunciada por el COI.

“La decisión sobre el programa de Los Ángeles 2028, abre un camino muy interesante para el deporte, para nuestro continente y para la igualdad de género. Después del éxito de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde se logró por primera vez igualdad de cantidad de participantes (50%-50%), Los Ángeles logra que, por primera vez en la historia, habrá más participantes femeninos en comparación con el número de participantes masculinos, en un hecho histórico para nuestro Movimiento Olímpico”, anunció Nicole Hoevertsz, Presidenta de la Comisión de Coordinación del evento.