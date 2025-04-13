"Luna Rosa" se asoma este fin de semana: por qué se llama así y cómo se verá

Al igual que la noche de este sábado, la madrugada del domingo el cielo regalará un nuevo espectáculo astronómico: la luna llena de abril, conocida popularmente como “Luna Rosa”. A pesar de su nombre, el satélite no cambiará de color, aunque en algunos lugares podría verse con tonalidades distintas dependiendo de las condiciones atmosféricas.

El nombre “Luna Rosa” no tiene relación con una alteración cromática, sino con una tradición de antiguos pueblos del hemisferio norte. Según explicó la NASA, el término se originó en el noreste de Estados Unidos, donde en esta época del año florece el flox rastrero, una planta de flores rosadas que marca la llegada de la primavera en esa región.

Aunque la luna no se volverá rosada, en ciudades con alta contaminación o mucho smog podría verse amarilla, anaranjada o ligeramente rosada cuando esté cerca del horizonte, un efecto óptico producto de la atmósfera terrestre.

Este fenómeno también será una microluna, lo que significa que el satélite se encontrará en su punto más alejado de la Tierra, el llamado apogeo, a unos 405 mil 500 kilómetros de distancia. Como resultado, se verá un poco más pequeña de lo habitual: su diámetro podría parecer hasta un 5,1% menor que el de una luna llena promedio.

Aunque no teñirá el cielo de rosa, esta luna llena ofrece una oportunidad especial para mirar al cielo y disfrutar de una noche astronómica con historia y tradición.