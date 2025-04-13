Muere Mario Vargas Llosa, uno de los más grandes de la literatura iberoamericana y universal

El aclamado escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien ganó el premio Nobel de literatura en el año 2010, falleció a los 89 años de edad, según informó su hijo Álvaro Vargas Llosa.

“Con profundo dolor, hacemos público que nuestro padre, Mario Vargas Llosa, ha fallecido hoy en Lima, rodeado de su familia y en paz”, escribió el también escritor en un comunicado en la red X.

Su salud había generado preocupación en los últimos años debido a su avanzada edad y problemas derivados de episodios previos de covid-19. Sin embargo, el escritor continuaba participando en la vida cultural y literaria, con apariciones públicas esporádicas y publicaciones que mantenían viva su presencia intelectual.

“Su partida entristecerá a sus parientes, a sus amigos y a sus lectores alrededor del mundo, pero esperamos que encuentren consuelo, como nosotros, en el hecho de que gozó de una vida larga, múltiple y fructífera, y deja detrás suyo una obra que lo sobrevivirá. Procederemos en las próximas horas y días de acuerdo con sus instrucciones. No tendrá lugar ninguna ceremonia pública”, señaló.

Nacido en Arequipa el 28 de marzo de 1936, el premio Nobel de literatura de 2010 acababa de cumplir los 89 años. Autor de obras fundamentales como Conversación en La Catedral, La ciudad y los perros o La fiesta del Chivo, fue uno de los escritores más importantes de la literatura contemporánea en todos los idiomas. Novelista, ensayista, polemista, articulista y académico, Vargas Llosa pasará a la historia como un extraordinario narrador y tambien como un intelectual comprometido, en una trayectoria que pasó desde su adhesión a la Revolución Cubana en los 60 hacia posiciones más liberales y de derecha. Eso sí, siempre crítico de las dictaduras de todo signo.

El autor fue parte del llamado boom de la literatura latinoamericana, ocupando grandes espacios de una originalísima prosa junto a Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. Los cuatro luego fueron acompañados por otros prodigiosos escritores de la región.

La década de los 60 marcó su consagración como narrador, en una generación literaria sin precedentes, bajo el impulso de su agente Carmen Balcells.

“Me gustaría que la muerte me hallara escribiendo, como un accidente”, declaró en una entrevista con la BBC en 2019. Esa frase resume no solo su pasión, sino también su ética literaria: perseverancia, disciplina y trabajo. “Yo no me considero un escritor talentoso, sino un obrero de la palabra”, dijo alguna vez, citando su admiración por Flaubert y el oficio minucioso que exige la escritura.

En sus novelas abordó desde dictaduras latinoamericanas hasta episodios íntimos y autobiográficos, como en La tía Julia y el escribidor. Nunca dejó de publicar: en 2022 lanzó La mirada quieta, un ensayo sobre Benito Pérez Galdós; antes, en 2019, Tiempos recios, sobre la Guatemala de los años 50.

Llegó a lo más alto de la literatura. El Premio Nobel, el Cervantes, el Príncipe de Asturias de las Letras, el Biblioteca Breve, el Rómulo Gallegos y el Planeta fueron para él. También sus miles de lectores alrededor del planeta, que lo convirtieron desde joven en un escritor bestseller, pero sobre todo la gran obra que construyó durante 65 años de escritura y publicación.

En octubre de 2023 publicó su última novela, Le dedico mi silencio, que se cerraba con un escueto colofón en el que anunciaba su adiós a la ficción. Dos meses más tarde se despedía también del columnismo periodístico, es decir, de su Piedra de toque, la tribuna que desde 1990 publicaba quincenalmente en El País de España. Esos artículos según señala el periódico, “eran la demostración de su inagotable curiosidad intelectual y de su afán por intervenir en todos los debates sociales y políticos de la actualidad. En ellos, como en algunos de sus ensayos, aparecía ese Vargas Llosa progresista en lo moral, pero neoliberal en lo económico que desconcertaba (y hasta irritaba) a los miles de admiradores de sus novelas”.