Oficialismo define su naipe para unas primarias de las que "podrían salir fortalecidos"

La reciente proclamación de Paulina Vodanovic como candidata presidencial del Partido Socialista empezó a definir el naipe oficialista de cara a las primarias. La senadora se sumará así a la contienda contra Carolina Tohá (PPD), Gonzalo Winter (FA) y Jeannette Jara (PC), además de Vlado Mirosevic (PL) y Jaime Mulet (FRVS), en busca de representar al “progresismo” en la primera vuelta de noviembre próximo.

El ascenso de Paulina Vodanovic llegó con un inmediato desmarque del Gobierno, si bien señalaron que apoyaron “con convicción” la administración de Gabriel Boric, advirtió que han tenido “diferencias sustantivas”. Una candidatura que podría traer como coletazo una fricción con el Partido por la Democracia al declinar la alternativa de sumarse en un pacto único en torno a la figura de Carolina Tohá.

Para el analista político y director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, Mario Herrera, la candidatura de la timonel socialista “es una señal extraña”.

“Hay un enojo del PS con el Ejecutivo pero no hay una salida del PS del Gobierno”, analizó Herrera en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile. “Lo que sí le va a generar problemas es el hecho de que tiene ministros del PS dentro del Gobierno. Entonces, ¿qué tan creíble es ese quiebre? Mientras no tomen un camino como el de la DC, no se entiende mucho, es al menos un poco contradictorio”, prosiguió.

A pesar de ello, el académico ve que Paulina Vodanovic, al igual que las otras cartas más fuerte (Tohá, Winter y Jara), de momento “ha tratado de evitar la pelea interna, de evitar la pelea personal y más bien centrarse en qué es lo que representa cada uno de ellos”.

Las distancias entre las estrategias

Según el analista político, el camino de los principales candidatos del oficialismo ha llevado a centrarse en las bases programáticas que tienen para ofrecer. Ahí, tomar el mandato del llamado progresismo podría ser la consigna clave.

En ese sentido, Herrera desmenuzó cómo se han plantado las cuatro principales cartas. “En el caso de Winter, existe un intento por capturar el 30% de apoyo que tiene el Gobierno. Él es el candidato del Frente Amplio y en vez de tratar de esconder su vínculo con la actual administración, más bien lo que ha hecho es tratar de salir a defender el legado del Presidente Boric”, mencionó.

Una estrategia que dista de lo que han adoptado las dos exministras de Boric que ahora son candidatas: “Tohá ha tratado de desligarse de la figura del Gobierno, aunque reconociendo que ya formó parte. Más bien trata de vincularse con la imagen del socialismo democrático más clásico”.

“En el caso de la ministra Jara, hay una estrategia que es distinta. No es una vinculada con cuestiones programáticas o partidistas, sino que con cuestiones asociadas a sus atributos personales como el carisma y con resultados de gestiones”, explicó el experto, afirmando tajante que “probablemente de los cuatro, es la que más tiene resultados de gestión para poder mostrar en esta campaña”.

Sobre Vodanovic, consideró que puede apostar a “rescatar los valores de lo que representa el socialismo, valores más clásicos de lo que fue la Concertación y después la Nueva Mayoría”.

¿Se fortalece el oficialismo?

Con estas propuestas sobre la mesa y con miras a las primarias presidenciales del próximo domingo 29 de junio, cabe la duda respecto a cómo esto puede impactar en las fuerzas oficialistas y sus potenciales alianzas futuras.

Mario Herrera aseguró que las primarias serán “competitivas”. En esa línea, apuntó a la pugna que se dará “sobre todo entre Tohá y Jara”, pues aquellos indecisos, quienes aún en intención de voto en distintas encuestas marcaban Michelle Bachelet o Tomás Vodanovic -ambos descartados-, puedan inclinar la balanza hacia una u la otra.

Por otro lado, el académico destacó cómo le puede jugar a favor al oficialismo que en la derecha no se realicen primarias. “Es precisamente un escenario donde ellos tienen la posibilidad de salir fortalecidos”, recalcó de entrada.

Herrera subrayó la oportunidad de “más exposición política, más acceso a campañas electorales, si todo eso tiene un efecto positivo sobre la candidatura ganadora, perfilería muy bien hacia la primera vuelta”.

De todas maneras, advirtió un escenario contrario en el que si “lo que empiezan a aparecer son las diferencias entre el socialismo democrático y el Frente Amplio, entonces van a entrar debilitados”. “Entonces, al candidato que llegue a la primera vuelta, le va a tocar reunir los votos de su sector y luego empezar a buscar los votos de centro y de centro izquierda”, señaló.

En cuanto a la bandera del progresismo, Herrera apuntó a que la consigna puede ayudar a conseguir votos en indecisos y sectores de centro. “Discursos como el progresismo, como una idea de un socialismo renovado, pueden entrar muy bien dentro de ese sector”, puntualizó.

Jeannette Jara, la carta fuerte

En su análisis, Herrera fue categórico al indicar que por el momento, Jeannette Jara “es la candidata más fuerte”. De acuerdo con la última encuesta Panel Ciudadano, la exministra del Trabajo supera a Carolina Tohá en todos los posibles escenarios oficialistas.

El cientista político explica que Jara “combina carisma con resultados de gestión y esa es una combinación muy rara en política”.

“Tiene en la cartera del Trabajo los principales resultados del Gobierno de Boric. La Ley 40 Horas, el salario mínimo, la reforma previsional. Tiene herramientas, tiene resultados de gestión que mostrar”, detalló Herrera.

Además, destacó sobre el carisma de Jeannette Jara que es “muy parecido al que en algún momento tuvo Michelle Bachelet”. “Tiene atributos de cercanía con la ciudadanía, de cercanía con la gente y eso es muy importante de cara a una elección presidencial. Es una candidata sumamente competitiva, a quien le pesa el hecho de ser comunista, pero que ella tampoco lo esconde, tampoco trata de alejarse de su partido”, expuso Herrera.

Como un tema clave para la abanderada del Partido Comunista, de acuerdo al analista, está “la capacidad de poder debatir otros temas que vayan más allá del trabajo”. Por ello, indicó que en materia de seguridad y economía Jara tendrá “que rodearse de un buen equipo de asesores”.