Presidente de la SCD, Rodrigo Osorio: "Hay música chilena de mucha calidad, lo que hace falta es el espacio para mostrarlo"

Esta semana se cumplieron diez años desde la promulgación de la ley que obliga a las radios a emitir un 20% de música chilena por día, una iniciativa en vigencia desde el 2015 y que busca promover el desarrollo de la industria nacional.

En ese contexto, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el presidente de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), Rodrigo Osorio, quien reveló que de acuerdo a sus sondeos, solo un 60% de las radios cumplen con la normativa.

El líder la banda Sinergía, también conocido como “Don Rorro”, recalcó que no le gusta hablar de una “obligación” de las radios, si no que de una “retribución, contraprestación o reivindicación porque en realidad las concesiones radiales le pertenecen al Estado y lo mínimo que deben hacer las radios es tocar música del país en donde está la concesión”.

“Me parece un tema básico que en Chile suene música chilena en las radios, que en Brasil suene música brasileña, que en Perú suene música peruana y en Costa Rica, música costarricense. Eso es un tema fundamental, una defensa patrimonial y una obligación país”, dijo.

El presidente de la SCD precisó que “hay un 60% de las radios que está cumpliendo cabalmente de acuerdo a nuestras mediciones y hay mucha radio que no cumple pero está cerca del porcentaje del 20%”. “En ese sentido, por supuesto que nos queda un espacio muy importante que avanzar en términos de que esta ley tiene que cumplirla el 100% de las radios, indistintamente de su estilo, ámbito, alcance o locación”, remarcó.

Justamente, consultado sobre las sanciones a las que se exponen las radios que no cumplen, Osorio explicó que la ley avala a cualquier entidad a ejercer acciones legales y que adicionalmente a aquello, “nosotros como SCD notificamos a todas las radios que están en situación de incumplimiento y también estamos en un diálogo permanente con la ARCHI”.

Sin embargo, a juicio del artista, debería ser el Ministerio de las Culturas el que se encargue de fiscalizar. Tanto de monitorear, “para efectos de tener la cosmovisión de lo que está sonando en el país”, como de encabezar la vía judicial.

“Hoy día el Ministerio de las Culturas puede hacerlo y es parte del rol que debería ejercer, porque dentro de su nombre, Ministerio de las Culturas, de las Artes y el Patrimonio, tiene un rol de defensa, de difusión y de protección de nuestra cultura y nuestro patrimonio. Parte de eso es velar porque las radios estén en el 20% de música chilena”, sostuvo.

“La ley tiene un efecto tremendamente positivo y evidenciable”

Respecto a las radios que no cumplen con la ley del 20%, el presidente de la SCD detalló que varias de ellas “forman parte de consorcios radiales y que por efecto de líneas programáticas o por parámetros comerciales tratan de eludir el tema del 20% y centrarse en el cumplimiento de las metas de su negocio, pero están eludiendo la ley y le están haciendo un daño importante a la música chilena”, acusó.

Osorio reconoció que el tema de las cuotas “siempre es complejo para quienes ejercen esta actividad, para quienes realizan este negocio de tener una radio y de poder hacer difusión, música y entretenimiento, sin embargo, la evidencia empírica nos muestra que en varios países de la región, si no existe la ley de cuotas, el repertorio nacional presente en las radios del mismo país tiende a desaparecer”.

El artista afirmó que Chile “no se puede transformar en una industria musical y de entretenimiento si los artistas propios no se dan a conocer son masivamente vistos, reconocidos y escuchados. Por eso esta ley es tremendamente importante y a pesar de que hay muchas radios que no cumplen, tiene un efecto tremendamente positivo y evidenciable”, aseveró.

De acuerdo al representante de la SCD, las radios que sí emiten a lo menos 20% de música chilena, “han beneficiado tanto a nuestros iconos, a nuestras catedrales musicales, como también a los artistas o nuevos fenómenos que han surgido”.

“Solo mencionar: qué son Los Bunkers el día de hoy, qué son Los Prisioneros, quién es Francisca Valenzuela el día de hoy, Ana Tijoux, versus lo que era hace diez años. Todos ellos son mucho más trascendentes, relevantes y convocantes que hace diez años y eso evidentemente es porque han tenido más visibilidad y más difusión. En ese sentido, el 20% de música chilena en radio ha tenido un rol muy preponderante”, estimó.

En tanto, consultado sobre el género musical que debería estar incluido en el 20%, Osorio expresó que lo importante es que se emita a artistas nacionales, sin importar si es música urbana, romántica, folclórica o rockera.

“Lo que nosotros buscamos, esencialmente, es la defensa de nuestro patrimonio en el más amplio sentido de la palabra y que un artista pueda vivir de su trabajo. Para eso todos los estilos son bienvenidos”, dijo. Así, “Don Rorro” hizo hincapié en que “hay música chilena en todos los estilos, de mucha calidad y de mucha visibilidad. Lo que hace falta es el espacio para poder mostrarlo”.