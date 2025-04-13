Subcomisión de Crimen Organizado convoca a autoridades por tragedia en el Monumental

Los recientes hechos de violencia ocurridos durante el partido entre Colo Colo y Fortaleza, que terminaron con la muerte de una joven de 18 años y un menor de 12, han impulsado a la subcomisión de Crimen Organizado de la Cámara de Diputados a convocar a una sesión especial. El objetivo: indagar el eventual vínculo entre el crimen organizado y su presencia en espectáculos deportivos.

La instancia, que sesionará el martes 15 de abril a las 17:10 horas en Valparaíso, contará con la presencia del ministro de Seguridad, Luis Cordero. A él se suman el ministro del Deporte, Jaime Pizarro; el fiscal nacional, Ángel Valencia; el general director de Carabineros, Marcelo Araya; y el presidente de la ANFP, Pablo Milad.

“Nuestra apuesta es salir con un plan legislativo de trabajo para poder enfrentar este flagelo tan grave como lo es la presencia del crimen organizado en los eventos deportivos”, afirmó el diputado Diego Schalper (RN), presidente de la subcomisión, quien busca avanzar en propuestas concretas tras el violento episodio registrado en el Estadio Monumental.

La convocatoria surge en medio de una creciente preocupación por cómo algunas organizaciones criminales estarían utilizando el fútbol como plataforma para sus operaciones, aprovechando la masividad y el desborde de seguridad en ciertos eventos.

La jornada parlamentaria coincidirá con las declaraciones de la vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, quien respaldó al delegado presidencial Metropolitano, Gonzalo Durán, por su rol frente a los incidentes. “Realizó un análisis bien completo respecto de las medidas de seguridad que se debían tomar”, aseguró, en respuesta a las críticas por la falta de control.

La Subcomisión de Crimen Organizado, que depende de la Comisión de Seguridad de la Cámara, busca que esta sesión no solo esclarezca responsabilidades, sino que siente las bases de un marco legislativo capaz de enfrentar una amenaza que ya no se limita a las calles, sino que también invade los estadios.