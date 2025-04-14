Bachelet convoca reunión con candidatos presidenciales del progresismo de cara a las primarias

Luego de descartar asumir una tercera carrera presidencial, la exmandataria Michelle Bachelet asumirá un rol de articulación clave de cara a las primarias del progresismo. Es por ello que este lunes convocó a una reunión en la fundación Horizonte Ciudadano a todas las y los candidatos progresistas.

Al mediodía se espera que arriben Carolina Tohá (PPD), Paulina Vodanovic (PS), Vlado Mirosevic (PL), Jaime Mulet (FRVS), Gonzalo Winter (FA) y Jeannette Jara (PC), quienes ya confirmaron su asistencia.

También fue invitado Alberto Undurraga de la Democracia Cristiana, sin embargo, éste se excusó ya que se encuentra fuera de Santiago. Su participación era crucial para dar un gesto de unidad, aún cuando desde la falange se niegan a competir junto al Partido Comunista.

La última intervención de la expresidenta en el escenario presidencial fue a principios de marzo cuando descartó una nueva candidatura. “Agradezco de todo corazón el cariño, apoyo y confianza que me han demostrado tantos compatriotas. Seguiré trabajando por nuestro país y apoyaré con entusiasmo a quien finalmente resulte elegido para representar a nuestro sector en las elecciones de noviembre”, dijo en esa oportunidad.

La convocatoria de este lunes se entiende como una búsqueda de ordenar a las y los abanderados en medio de tensiones, especialmente entre el PS y el PPD, luego de las últimas definiciones presidenciales. Desde la colectividad que levanta como carta a Carolina Tohá reprochan que ir divididos como Socialismo Democrático sería entregarle el triunfo al Frente Amplio o al Partido Comunista.