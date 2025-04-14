Caso Bruma: Gobierno presenta querella por omisión de socorro tras naufragio de tripulación en Coronel

El Gobierno ingresó una querella por omisión de socorro tras el naufragio de la lancha Bruma con siete tripulantes en la Región del Biobío.

Este lunes, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó que “el Ejecutivo ya ha presentado una querella por omisión de socorro, que tiene un efecto del punto de vista del homicidio”.

Durante esta jornada, los equipos de la Armada continúan desplegados en las costas de Coronel. La incorporación del buque Cabo de Hornos ha permitido detectar nuevos puntos de interés.

Además, se han encontrado recientemente elementos personales vinculados directamente a los tripulantes, entre ellos una bota de agua marcada con el nombre “José G.”, la cual fue reconocida por la familia como perteneciente a José Gallino Fernández.

Cabe recordar que el 30 de marzo de 2025, la lancha pesquera “Bruma”, con siete tripulantes a bordo, naufragó frente a las costas de Coronel, en la Región del Biobío, mientras realizaba labores de pesca artesanal. El último contacto con la embarcación fue alrededor de las 2:00 a.m. de ese día. Más tarde, la Armada de Chile encontró la lancha semihundida y partida por la mitad cerca de la Isla Santa María, sin rastros de la tripulación ni de la balsa salvavidas, lo que sugiere que los pescadores podrían haber intentado evacuar antes del hundimiento.