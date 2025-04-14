Diputado Brito y Ley de Fraccionamiento: "Los pescadores artesanales ven la oportunidad de que las caletas vuelvan a ser fuente de trabajo"

Desde finales de marzo, los pescadores artesanales se manifiestan apropósito de la tramitación de la Ley de Fraccionamiento, normativa que establece un sistema de cuotas para la pesca artesanal e industrial y que será discutida este martes en la Sala del Senado.

La normativa viene a reemplazar la llamada Ley Longueira, promulgada en 2013 y que desde su promulgación fue objeto de críticas por favorecer a la pesca industrial, otorgando cuotas de captura a perpetuidad a un reducido grupo de empresas. Todo, en el marco del caso Corpesca, un escándalo de corrupción en torno a la pesquera Corpesca S.A., parte del grupo Angelini, y su vínculo con el financiamiento ilegal de campañas políticas a parlamentarios que fueron parte del debate acerca de la legislación.

La nueva Ley de Fraccionamiento pesquero pretende corregir las desigualdades entre la industria pesquera y la pesca artesanal, devolviendo la soberanía del mar al Estado de Chile y redistribuyendo las cuotas de pesca de manera más equitativa, considerando la capacidad de flota y la situación socioeconómica de los pescadores artesanales.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado del Frente Amplio y presidente de la Comisión de Pesca y Acuicultura, Jorge Brito, destacó la importancia de las recientes modificaciones propuestas a esta normativa.

“La Ley Longueira entregó el mar, en su mayoría, a perpetuidad a siete familias de la pesca industrial. Mediante esta ley nosotros venimos a restituir la soberanía y a redistribuir considerando la capacidad de flota, la situación social y económica de los distintos actores desde Arica hasta Magallanes”, señaló Brito.

Según el frenteamplista, “la ley actual es muy sentida por los pescadores artesanales, que fueron los que más se empobrecieron con la Ley Longueira”. Por ello, ante la oportunidad de aprobar el principio de fraccionamientos ellos “ven la oportunidad de que las caletas vuelvan a florecer, a ser fuente de trabajo y economía para 15 de las 16 regiones del país, que son las que tenemos mar”.

El Senado echó mano al contenido de la ley, especialmente la Comisión de Hacienda, proponiendo prácticamente perpetuar la distribución de la Ley Longueira. “Sin embargo, creemos que con la fuerza de todas las caletas del país podemos ganar esto“, afirmó Brito.

“La ley Longueira es la única ley que ha terminado con una diputada y un senador presos por corrupción. Es nuestro deber sacar el daño que los corruptos le hicieron a todo Chile”, agregó.

Además, el parlamentario se refirió a la tragedia sucedida frente a las costas de Coronel, en la Región del Biobío, cuando la lancha de pesca artesanal “Bruma” desapareció, mientras realizaba faenas de pesca. La Armada de Chile confirmó una colisión en la zona, y el barco “El Cobra” de la empresa pesquera Blumar fue identificado como posible involucrado.

La Fiscalía del Biobío inició una investigación y las familias de los pescadores presentaron una querella por homicidio, intensificando las tensiones entre sectores.

“La tragedia del Bruma, donde la lancha de pescadores artesanales fue impactada por un buque industrial, es un ejemplo de las tensiones entre el sector industrial y el sector artesanal“, explicó Brito. En ese sentido, el diputado del FA dijo esperar que “el Ministerio Público actúe cuanto antes para obtener justicia”.