Diputado Santana destaca lealtad del PS con el Gobierno: "Hemos sido disciplinados"

El Partido Socialista proclamó finalmente a Paulina Vodanovic como su precandidata presidencial. Así, la senadora competirá en las primarias oficialista en medio de tensiones que han surgido en las últimas semanas con el Gobierno, directamente con el Frente Amplio, a raíz de la destitución de la senadora Isabel Allende.

Un escenario que abordó el diputado y jefe de bancada del PS, Juan Santana, en conversación con la primera edición de Radioanálisis. El parlamentario explicó por qué se decidió llevar a Vodanovic como candidata, pese a su historial negativo en elecciones. “Lo que existía en la mesa era respaldar una candidatura propia o por otra parte respaldar otra candidatura de otro partido político. El Comité Central tomó la decisión de participar con una militante del Partido Socialista”, declaró de entrada.

Para Santana, esta decisión será “un buen ejercicio para el Partido Socialista” instale sus ideas en el debate durante las campañas. “No es solo un tema electoral, quien emerja como ganador o ganadora de esta primaria va a ser el candidato de toda la coalición, de todo el Gobierno”, recalcó el diputado.

“Es un momento para poder crear una especie de derrotero, una hoja de ruta, acerca de hacia dónde deberíamos caminar en el próximo período. Ese es un ejercicio bastante sano para poder participar con nuestras propias ideas y someterlas a la deliberación de la ciudadanía”, expresó Santana.

El diputado oficialista también debió enfrentar el desmarque inmediato de Paulina Vodanovic del Gobierno: “El Partido Socialista tomó la decisión voluntariamente de participar de esta administración. En ese momento el presidente del partido era Álvaro Elizalde, actual ministro del Interior. Recuerdo con mucha claridad cuando Gabriel Boric gana la primera vuelta y pasa a segunda vuelta, el entonces presidente del partido señaló que el respaldo del PS a Boric iba a ser un respaldo sin nada a cambio”.

“El Partido Socialista durante esta administración ha tenido una conducta bastante leal respecto del respaldo que se ha dado a esta administración. En el Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, inclusive más allá de declaraciones que muchas veces dirigentes, parlamentarios, colegas, señalan respecto de esta administración. La conducta que han tenido nuestras bancadas ha sido bastante disciplinada, incluso más que otras bancadas de la misma coalición”, sostuvo tajante Santana.

Respecto de las divisiones en el Socialismo Democrático para ir con candidaturas distintas, Paulina Vodanovic y Carolina Tohá, Santana reconoció que: “Al no respaldar una misma candidatura, las posibilidades de esa candidatura en el marco de una elección primaria disminuyen. Por ende, aumenten las posibilidades de otras”.

En esa línea, el socialista indicó que “la candidatura de la senadora Vodanovic es reciente”. Por lo mismo, enfatizó que “será en las semanas que se verá el despliegue de la abanderada y el impacto que va a tener esta candidatura dentro de las evaluaciones que se hacen”.