El fin de Estadio Seguro: una política "fracasada” que nunca tuvo “mayores atribuciones”

El fin del Plan Estadio Seguro es una de las primeras grandes medidas tomadas por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric tras la tragedia en el Estadio Monumental del pasado jueves. Así lo anunció el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, reconociendo las fallas de la institucionalidad a cargo de resguardar el desarrollo del fútbol chileno.

Este programa surgió en 2011, bajo el alero del primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Su objetivo era dar fin a los hechos delictuales y de violencia a lo largo de los estadios del fútbol nacional. No obstante, como expuso el ministro Cordero, fue una política que “en su diseño y en su estructura ha fracasado”.

“El Gobierno ha decidido cerrar el Plan Estadio Seguro como una estructura destinada a velar por la organización y por el control de los partidos del fútbol profesional“, anunció el titular de Seguridad Pública.

En su explicación para darle término al plan, el secretario de Estado apuntó a tres razones: el cambio estructural al separar el Ministerio del Interior del Ministerio de Seguridad, la actualización de leyes en los últimos años en materias vinculadas a la organización de eventos masivos y, sobre todo, al comportamiento de quienes cometen ilícitos en los estadios de fútbol y sus alrededores.

Al respecto, Cordero reiteró la visión del Ejecutivo de considerar a las barras bravas como organizaciones criminales.

Entre las reacciones al fin del Plan Estadio Seguro, el histórico Carlos Caszely lanzó sus dardos afirmando que “no vale para nada” y que este se instaló por “compromisos políticos que están pagando”. “Ojalá hoy día, que no va a estar Estadio Seguro, el nuevo ministro pueda tomar el toro por las astas”, señaló Caszely durante una conferencia de prensa en el Estadio Monumental.

En la misma instancia, el capitán de Colo Colo, Esteban Pávez, tachó de “nefasto” el rol del plan. “Necesitamos un cambio. La solución la tenemos entre todos nosotros, todos tenemos que ponernos del lado de hacer mejor las cosas, de no incitar a la violencia, el Gobierno, todos tenemos que hacer mejor las cosas para que esto no vuelva a ocurrir”, reflexionó el mediocampista.

🎙️ Esteban Pavez: “Sentimos mucha incertidumbre; no estoy acostumbrado a que sucedan estas cosas. Es complejo porque uno está para jugar a la pelota y termina hablando de esto”.#ConexiónMonumental — Colo-Colo (@ColoColo) April 14, 2025

Reacciones políticas

Por su parte, el senador de Demócratas, Matías Walker, y principal impulsor de la ley de reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas, catalogó la decisión de correcta ya que dicha política “nunca tuvo mayores atribuciones”.

En paralelo, postuló que debe “ser reemplazado por una agencia nacional de seguridad en los estadios, con políticas de mediano y largo plazo, que trascienda el gobierno de turno”. “Que no tenga operadores políticos sino que expertos en seguridad, en coordinación con la Agencia Nacional de Inteligencia, Carabineros y la PDI”, expresó sobre su planteamiento.

Quién también se pronunció al respecto fue el diputado Andrés Celis, presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara Baja, quién planteó que “el problema no fue crearlo, sino abandonarlo: lo que fracasó fue la implementación, no el objetivo original”.

“Lo advertimos en distintas sesiones de la comisión: Estadio Seguro se volvió un plan sin sustento, sin estrategia clara y con resultados a la vista. Lamentablemente, tuvo que ocurrir otro hecho grave como el del partido entre Colo Colo y Fortaleza para que se asumiera públicamente su fracaso”, indicó.

Asimismo, la mañana de este lunes la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, recalcó que Estadio Seguro “efectivamente es un fracaso”. “Nadie sabía quién ejercía el cargo y claramente era una persona que no tenía una sola competencia para haber sido nombrada”, expuso, atacando a su vez a las figuras de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana y del Ministerio de Seguridad como responsables.

En la misma línea, propuso una serie de medidas para enfrentar la violencia en los estadios tras el término del plan. Entre ellas, apuntó la necesidad de entregar más recursos al Ministerio Público para contar con un grupo de fiscales a cargo de investigar y perseguir los delitos de las barras bravas.

“Nosotros estamos pidiendo que las penas sean mucho más graves para los que tiren bengalas, para los que llamen y participen en avalanchas. Pero también estamos pidiendo medidas como que dos horas antes, estas personas que han participado en la violencia en los estadios, tengan que estar en alguna comisaria determinada y no puedan salir mientras se de el partido”, detalló Matthei.

Según anunció el ministro Luis Cordero, Estadio Seguro será reemplazado por un mecanismo de regulación y autorización para espectáculos masivos, con vinculación de Carabineros y con el Ministerio Público. En tanto, el secretario de Estado descartó la presencia militar dentro de los estadios, recordando que “las obligaciones de seguridad dentro de los establecimientos son responsabilidad de los clubes y de quienes organizan los eventos”.