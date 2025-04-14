El llamado de atención de Bachelet a las candidaturas del oficialismo en medio de tensiones PS-PPD

La expresidenta Michelle Bachelet dio un paso al frente en medio de las últimas tensiones entre las fuerzas del progresismo, focalizadas en las tiendas ejes del Socialismo Democrático. Así, una vez zanjadas las últimas definiciones presidenciales, convocó a todas las y los candidatos de centro izquierda e izquierda a una reunión en su fundación Horizonte Ciudadano.

A eso del mediodía de este lunes arribaron Carolina Tohá (PPD), Paulina Vodanovic (PS), Vlado Mirosevic (PL), Jaime Mulet (FRVS), Gonzalo Winter (FA) y Jeannette Jara (PC), quienes fueron recibidos por la exmandataria con café y galletas. También fue invitado Alberto Undurraga de la Democracia Cristiana, pero se excusó ya que se encuentra en Concepción en el marco de su campaña.

El primer cara a cara de los abanderados buscó entregar una señal de unidad, evidenciando gráficamente la convergencia en un proyecto común, pero también fue convocada con el objetivo de ordenar a las y los abanderados de cara a las primarias del 29 de junio, para no desaprovechar la división en la derecha. De hecho, la exmandataria pidió que el despliegue de las campañas sean en el marco de la fraternidad y el respeto, evitando así lesiones en el camino que impidan un pleno respaldo a la candidata o candidato que gane los comicios.

“Creo que el respeto obviamente es algo sobre el cual yo siempre he creído. Por lo tanto, estoy convencida de que fue el espíritu también de la reunión. El espíritu de la reunión era de decir, aquí nosotros tenemos unas diferencias, pero también muchas cosas en común en términos del proyecto país. Entonces, soy una convencida de que estas primarias se van a hacer en ese nivel de respeto“, dijo Bachelet tras la cita.

Si bien la ex jefa de Estado descartó que el llamado fuera en particular para la presidenciable del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, el mensaje fue entregado luego de su irrupción en el escenario presidencial con un tono crítico sobre la gestión de la actual administración y una toma de distancia de sus socios del PPD, incluso descartando que exista algún tipo de “hermandad”. Esto último fue resentido.

Al respecto, el timonel del PPD, Jaime Quintana, dijo que “es muy fuerte que alguien lo deshermane, pero yo creo que hay un espíritu de mayor fraternidad en los territorios, en las comunas, en las regiones, donde los socialistas y el PPD han hecho política juntos, han pensado en el futuro del país todos los días, en todos los territorios. Yo creo que eso no va a cambiar. Eso no lo decreta una directiva”.

A la salida del encuentro, Vodanovic insistió en su postura e indicó: “Pareciera ser que cuando uno dice las cosas como son, molestan. No es una disputa ni con el PPD ni con ninguno de los otros partidos, pero claramente tenemos posiciones que espero que con el correr de los días se puedan ir poniendo sobre la mesa. Como digo, aquí no son discusiones entre personas ni entre partidos, son ideas distintas y espero que así las podamos ir plasmando con los días”.

Desde la directiva del PS cierran la puerta a una eventual renuncia de Vodanovic a la carrera presidencial, aún cuándo desde el PPD han reprochado esta idea, pues afirman que sería entregarle el triunfo al Partido Comunista o al Frente Amplio.

Boric reitera llamado a la unidad

Bajo ese marco, es que el Presidente Gabriel Boric bajó de su oficina en el segundo piso de La Moneda para sumarse unos minutos al comité político ampliado y entregar un mensaje de unidad. En la instancia, reforzó a los timoneles de la alianza oficialista su solicitud de primarias amplias, prescindencia electoral y lista única parlamentaria.

Sobre esto último, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, señaló: “Estamos trabajando fuertemente porque eso así ocurra. Entendemos que hay un desafío muy importante no solo de competir en las elecciones, sino que de ganar, tener un Congreso que sea capaz de hacer avanzar esos cambios. Por ello, en eso estamos muy convencidos de seguir trabajando con todos los esfuerzos que eso supone”.