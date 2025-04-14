FYST: el potente telescopio que llegará al norte de Chile

Una máquina grandiosa ha llegado a nuestro país, diseñada para operar en longitudes de onda submilimétricas y que será ubicada en un emplazamiento excepcional, en el Cerro Chajnantor. El telescopio FYST (Fred Young Submillimeter Telescope) se convertirá en uno de los instrumentos astronómicos más potentes del mundo, gracias a gran velocidad de mapeo y la alta sensibilidad en su longitud de onda.

Este gigante de la radioastronomía será instalado a 5 mil 600 metros sobre el nivel del mar, incluso más alto que el coloso ALMA, ubicado en la misma región donde se encontrará el FYST. Parte de su misión será estudiar el medio interestelar de la Vía Láctea.

“Esperamos realizar nuestra primera observación científica (primera luz) en abril de 2026 y las operaciones científicas a tiempo completo esperamos comenzarlas en el mes de julio, del mismo año”, indicó Pedro Correa Krumenacker, gerente de Construcción del proyecto.

Según explicó Correa, con la ayudada del telescopio FYST “los rangos de radiofrecuencia alta, también conocido como rango submilimétricas porque la longitud de onda de la radiación es inferior a 1 milímetro, se pueden observar moléculas y átomos”.

“A partir de la señal que se detecta se puede determinar el estado del gas que se observa que hay en la atmósfera, si se está moviendo, en qué dirección y qué temperatura tiene. Los átomos y las moléculas estan por todas partes del universo y se utilizan esas emisiones para comprender cómo se forman las estrellas y los planetas“, detalló en conversación con el programa Semáforo.

Un monstruo que investigará el infinito

Las secciones principales del telescopio – excepto los espejos- finalizaron su fabricación en noviembre de 2024. El equipo logístico detrás del proyecto comenzó el traslado de sus partes hasta la cumbre del Cerro Chajnantor, en un proceso cuyo montaje durará unos nueve meses. Mientras tanto, los dos espejos del telescopio se encuentran aún en Alemania, en fase de pruebas y alineación, estando programado su arribo a Chile en julio próximo.

“Será un observatorio de última generación para el estudio de la radiación del material que se interpone entre nosotros y el fondo cósmico de microondas (CMB), con la capacidad de mapear el cielo diez veces más rápido que máquinas de generaciones previas”, agregó Correa Krumenacker.

Dentro de sus objetivos está medir el efecto cinemático Sunyaev-Zel’dovich en cúmulos de galaxias, mapear la emisión [CII] de galaxias en la época de reionización y estudiar el medio interestelar en la Vía Láctea y otras galaxias cercanas. También permitirá el estudio de fenómenos variables en el submilimétrico, contribuyendo y complementando otros proyectos de astronomía de dominio temporal.