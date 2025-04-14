Gobierno confirma cierre del Plan Estadio Seguro: "En su diseño y estructura ha fracasado"

Durante la mañana de este lunes, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó que el Gobierno decidió poner fin al Plan Estadio Seguro, luego del trágico fallecimiento de dos hinchas de Colo-Colo en el Estadio Monumental el pasado jueves 10 de abril.

“Estadio Seguro fue una iniciativa a la cual todos los gobiernos han puesto significativos empeños y por distintos tipos de razones, algunas atribuibles al sistema sobre el cual funciona, este ha fracasado”, puntualizó el ministro.

Estadio Seguro nació en 2011, durante la primera administración del expresidente Sebastián Piñera, buscando poner freno a los hechos delictuales y de violencia con ocasión de espectáculos de fútbol profesional. Sin embargo, nunca pudo cumplir con los objetivos trazados.

“Estadio Seguro como régimen de funcionamiento, como plan en su diseño y en su estructura ha fracasado“, enfatizó Cordero. Asimismo, dio a conocer que el Gobierno “ha decidido cerrar el Plan Estadio Seguro como una estructura destinada a velar por la organización y por el control de los partidos del fútbol profesional“.

El secretario de Estado apuntó a tres razones para tomar la decisión del cierre del plan: “Su estructura original respondía a un diseño de organización y de participación que se explicaba en la competencia que tenía el Ministerio del Interior, que hoy se encuentran distribuidas hacia el Ministerio de Seguridad”.

En esa línea, agregó que “la legislación en el tiempo ha cambiado, especialmente en aquella materias que están vinculadas a la organización de eventos masivos”.

Como último punto, aseveró que “el comportamiento de quienes participan en el estadio y esencialmente quienes cometen ilícitos en el estadio y en sus alrededores son estructuras que han ido cambiando en el tiempo”.

“Yo creo que lo clave es administrar el fútbol profesional como un evento masivo que requiere particular atención y respecto al cual existen medios para abordar esos espectáculos en la cual usted debe dejar de identificar, como si nosotros tuviésemos un único responsable de la seguridad al interior de los recintos deportivos”, puntualizó el secretario de Estado.