Marco Antonio Sulantay (UDI): "Hay que declarar las barras bravas como organizaciones criminales"

Continúan los análisis tras el trágico fallecimiento de dos personas en el Estadio Monumental en el marco del partido de Colo Colo y Fortaleza, por la Copa Libertadores.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Deporte de la Cámara, Marco Antonio Sulantay, aseguró que la compleja situación de las barras bravas en nuestro país se viene advirtiendo hace varios años.

“La década pasada empezaron a formarse estos grupos y esto ha ido evolucionando negativamente en forma cada vez más violenta por un elemento muy simple de entender: el elemento del crimen organizado, que lo tenemos establecido en todos los niveles de nuestra sociedad y que llegó a las barras. Es una más de las vías, de los caminos que ocupa el crimen organizado. Desde muy pequeños niños que se sienten atraídos por un club deportivo, por unos colores, se sienten atraídos por eso, pero después caen en la organización criminal”, afirmó.

De todas maneras, Sulantay recalcó que se trata de “grupos minoritarios” y que el problema se podría combatir, por ejemplo, dividiendo a los asistentes en los estadios. “En la tramitación de la actualización contra la violencia en los estadios yo puse una indicación para poder dividir a los tres tipos de asistentes que van al estadio: el asistente normal, el hincha, que tiene que ver con alguien que sigue a un equipo que normalmente es un padre con un hijo, dos amigos, etc, y el barrista. El barrista tiene que ver con alguien que integra una barra y que vive como barrista, que la única actividad que tiene es ser barrista”, comentó.

“La idea que yo tuve en ese momento, con esa indicación, fue hacer esta división para que justamente la tercera categoría, el barrista, tenga ingreso diferenciado, salida diferenciada de tiempo, ubicaciones distintas en el estadio, básicamente para poder ubicar algún tipo de responsabilidad en caso de que haya un desmán”, explicó.

Sin embargo, el parlamentario afirmó que la idea no contó en su momento con el respaldo del oficialismo. Por ello, acusó que “el Gobierno, la ANFP y todos los estamentos involucrados, no tienen la valentía, el deseo, la convicción de tratar este problema como debe ser, que tiene que ver desde el punto de vista de organizaciones muy peligrosas que hay que desbaratar y que hay que tener una forma especial de calificarlas para poder avanzar”.

En esa misma línea, Sulantay señaló que las barras bravas deben ser declaradas como organizaciones delictuales: “Claramente medidas que vayan tendiendo solamente al orden en el estadio ya son insuficientes. Hay que ir más allá y declarar las barras bravas como organizaciones criminales, como lo hizo Inglaterra, como lo hizo Alemania, como lo vienen haciendo ligas que han querido avanzar hacia su modernización. Claramente es un camino, porque eso se debe trabajar no solamente el día domingo en el estadio, esto se debe trabajar con inteligencia policial, desbaratar las barras desde adentro”.