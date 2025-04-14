Mauricio Redolés conmemora 50 años de carrera en Ex Cárcel de Valparaíso con concierto gratuito

A pasos del lugar que en plena dictadura civil-militar fue su celda y donde cantó por primera vez en público -la ex Cárcel Pública, hoy Parque Cultural de Valparaíso-, Mauricio Redolés conmemorará sus 50 años de carrera musical. Este concierto gratuito, en el corazón de Valparaíso, forma parte de la programación de los 10 años de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas y se realizará en el Teatro de PCdV, uno de los espacios culturales más importantes de la Región de Valparaíso, inaugurado oficialmente el año 2012 y declarado Sitio de Memoria por el Estado de Chile en 2019.

Tal como el mismo lo ha señalado, fue un primero de mayo de 1975 cuando, estando en una pequeña celda de la entonces Cárcel Pública de Valparaíso, comenzó a cantar acompañado de una guitarra y una reducida audiencia de presos políticos. Con el pretexto de celebrar el aniversario de un club deportivo, conmemoraron el Día Internacional de las y los Trabajadores, cantando desde su encierro.

Cincuenta años más tarde, el músico y poeta chileno junto a su conjunto musical Lavanda se traslada a este mismo lugar, hoy Parque Cultural de Valparaíso, Sitio de la Memoria y espacio público con tres siglos de historia, para conmemorar su trayectoria artística y la memoria colectiva.

Para Mauricio Redolés, “será una jornada cargada de historia y emoción, en la que, medio siglo después, me reencontraré con parte de mi historia y la de centenares de chilenos y chilenas que también fueron detenidos y torturados en este y otros centros de detención del país”.

En calidad de anfitriones, estarán presentes Haydee Oberreuter y Tito Tricot, además de German “Lukax” Santana en percusiones, todos expresos políticos, sobrevivientes de la dictadura civil militar de 1973.

La presentación será el sábado 3 de mayo desde las 18:00 horas en el teatro del Parque Cultural de Valparaíso. La entrada es gratuita y se puede reservar en www.portaldisc.cl o retirando invitaciones en el Ministerio de las Culturas, calle Sotomayor #233, Valparaíso.

El encuentro se enmarca en la programación de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que cumple diez años de ejercicio de políticas públicas, alcanzando importantes hitos y contribuyendo de manera activa al fomento de los derechos humanos en el país.

“Para nuestra unidad es un honor poder colaborar en este concierto de Mauricio Redoles quien ha representado la dignidad de las memorias y las artes en estos 50 años de música y poesía. Ha sido un trayecto repleto de aprendizajes y significativo que sea en la Ex Cárcel en su camino de reafirmar su condición de sitio de memoria”, señaló Francia Jamett, Encargada Nacional unidad de Memoria y DDHH Subsecretaría de las Culturas.

Consultada al respecto, la presidenta del directorio de PCdV, Gianina Figueroa, señaló que “Para Parque Cultural de Valparaíso, un centro que ha logrado pasar desde el dolor como ex Cárcel Pública, a un espacio de encuentro con las Artes y la Cultura, ofreciendo a las y los artistas un lugar para su desarrollo y crecimiento y, a las comunidades, la posibilidad de vincularse con diversas disciplinas, este concierto tiene un enorme valor y trascendencia, pues representa ese viaje necesario y enriquecedor como colectivo, pero siempre rescatando el valor y relevancia de la Memoria”.

Repertorio 50 años

Mauricio Redolés tocará temas de los míticos álbumes “Bello Barrio” (1987) y “¿Quién mató a Gaete?” (1996), además de “One, Two, Tres, Cuatro“, con el cual Mauricio ganó tres premios Altazor. “Gaete”, simbólico álbum de los 90, estará muy presente en el concierto tras ser elegido como uno de los mejores discos chilenos por la revista Rolling Stone y el libro de los 200 mejores discos del rock chileno.

Además, acompañado de banda completa con bloque de bronces, guitarra, bajo, batería, acordeón y percusiones, Mauricio Redolés mostrará las principales canciones de “Redolés Lavanda” (2024). Un disco que transita por el blues, el rock, el tango, la cueca, el punk, la cumbia, los corridos, los ritmos afroperuanos, integrando también aires de música balcánica y de música griega, consolidándose como un documento de creatividad y vigencia de un artista fundamental para la cultura chilena.