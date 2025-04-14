Paz Milet sobre acusación de fraude en Ecuador: "Puede profundizar las divisiones internas"

Daniel Noboa fue reelegido este domingo como presidente de Ecuador y se mantendrá en el cargo hasta 2029. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 97,08% del escrutinio de los votos, el candidato de la continuidad obtuvo el 55,6% de las preferencias frente al 44,3% de su rival Luisa González, candidata de izquierda afín al expresidente Rafael Correa.

De acuerdo al CNE, el 84% de los casi 13 millones 700 mil electores ejerció su derecho a voto, en un país de 18 millones de habitantes, donde el miedo y la tensión ensombrecieron los comicios.

Daniel Noboa completará en mayo el mandato que le correspondía a Guillermo Lasso, quien disolvió el Congreso y llamó a elecciones anticipadas para evitar un juicio por corrupción. En ese periodo, Noboa se atribuye haber disminuido la tasa de homicidios del récord de 47 por cada 100 mil personas en 2023 a 38 por cada 100 mil en 2024. Pese a esto, es la más alta de Latinoamérica, según Insight Crime.

Luisa González, candidata del Movimiento de Revolución Ciudadana, no reconoció los resultados de la elección y llamó a un recuento de votos. “Denuncio ante mi pueblo, ante los medios, y ante el mundo, que Ecuador está viviendo una dictadura, y estamos enfrentando el más grotesco fraude electoral de la República de Ecuador“, sostuvo la candidata de izquierda.

Por su parte, en un discurso ante sus simpatizantes, Noboa calificó la jornada como “histórica“. “Esta victoria ha sido histórica también, una victoria de más de diez puntos, una victoria de más de un millón de votos, donde no queda ninguna duda de quién es el ganador“, aseveró.

El Presidente de nuestro país, Gabriel Boric, saludó al pueblo ecuatoriano y felicitó a Daniel Noboa por su reelección.

Desde Chile saludamos al pueblo ecuatoriano por su participación democrática el día de ayer. Felicito al Presidente electo Daniel Noboa por este nuevo periodo que comienza, y reconocemos también a quienes, como Luisa Gonzalez, han contribuido a fortalecer el debate democrático…— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) April 14, 2025

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo eco de las denuncias de Luisa González y sostuvo que “vamos a esperar”.

Cada día me cae mejor @Claudiashein🇲🇽! La Presidenta de #Mexico afirma que como @LuisaGonzalezEc no reconoce el conteo a favor de @DanielNoboaOk , va a esperar para emitir una declaración respecto #Elecciones2025Ecuador 🇪🇨pic.twitter.com/APfLBGRngO — Carlos Montero (@CMonteroOficial) April 14, 2025

“Profundiza las divisiones internas”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la analista internacional y académica del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra casa de estudios, Paz Milet, sostuvo que el triunfo de Noboa “es reflejo de la alta preocupación que hay en la ciudadanía ecuatoriana por la situación de inseguridad que vive el país, por el incremento notable de la acción del crimen organizado”.

“Optaron por un gobierno que plantea una política mucho más fuerte y frontal en el tratamiento de esta amenaza, pero también por un cambio generacional. Por un presidente que no llega a los cuarenta años y que ve que desde el mundo empresarial puede generar el cambio, porque él antes de asumir, sin duda, en reemplazo de Lasso, se le conocía fundamentalmente en el ámbito empresarial”, complementó.

Respecto a las denuncias de Luisa González, Milet afirmó que tanto el balotaje, como la elección de primera vuelta y la composición del congreso, demuestra que Ecuador “es un país que está dividido“.

“Ella ha pedido un recuento de votos, pero llama la atención porque hay más de un 11% de preferencias de diferencia, hay observadores internacionales, como el grupo de la OEA, liderado por Heraldo Muñoz, que han dicho que no hubo irregularidad en la elección. Este cuestionamiento en un escenario que ya hay un reconocimiento oficial de varios países y sin pruebas, puede profundizar las divisiones internas“, aseveró.

“La información del sistema de escrutinio del CNE coincide con la recopilada por nuestros observadores en el terreno“, indicó la delegación de la OEA, que se encargó de desplegar a más de 80 personas en distintas regiones del país. Aunque la organización se mostró abierta a recibir documentación sobre cualquier reclamo, enfatizó en que las elecciones se desarrollaron con “normalidad y transparencia“.

Milet sostuvo que lo señalado por la OEA, así como el reconocimiento de la comunidad internacional al triunfo de Noboa, es “es fundamental, porque lo que se está validando es un proceso en que, más allá de que haya ganado Noboa, es un proceso en que Ecuador se abrió la observación electoral, en que se dieron todas las condiciones para que se desarrollara este proceso”.