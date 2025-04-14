Saldría del top 50: Tabilo confirma lesión que lo tendrá varias semanas fuera de cancha

Alejandro Tabilo (31° del mundo) había encendido las alarmas el sábado, luego de bajarse sorpresivamente del ATP 500 de Múnich que disputaría a contar de esta semana.

El chileno confirmó este lunes las malas noticias, al anunciar en sus redes sociales que sufrió una lesión que lo tendrá varias semanas alejado de las pistas.

“Recién salí de la clínica acá en Chile por dolores de muñeca. El diagnóstico no es bueno, pero podría haber sido peor”, comenzó escribiendo “Jano” en una historia en Instagram.

“Por un edema óseo en mi muñeca izquierda tuve que bajarme de Múnich y tendré que hacerlo en un par de otros torneos. Espero esto pueda solucionarse lo antes posible y poder estar de vuelta en las canchas”, añadió la primera raqueta nacional.

De esta manera, Tabilo sufriría un brusco descenso en el ranking, donde saldría del top 50, debido a que no podría defender los puntos por el título en el Challenger de Aix en Provence y la semifinal del Masters 1000 de Roma que alcanzó el año pasado.