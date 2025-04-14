Viernes Santo: falta de acuerdo en la Cámara deja en suspenso el feriado irrenunciable

Un importante traspié sufrió el proyecto impulsado por el oficialismo para declarar este viernes santo como feriado irrenunciable, pues los comités parlamentarios no llegaron a un acuerdo para votar el tema este lunes en la Sala de la Cámara, a solo cuatro días de la festividad.

En concreto, habrían sido las bancadas de Evópoli, Republicanos y el Partido Libertario quienes se opusieron y no dieron la unanimidad para dar celeridad al proyecto.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados y militante de Renovación Nacional (RN), José Miguel Castro, aseguró que desde su primer día en el cargo se estuvieron “viendo las opciones para poder sacar lo antes posible el proyecto”. Pero, “el problema está en que nos encontramos con algo lícito de parte de parlamentarios, que quieren conversar el proyecto, ver las repercusiones que tiene, igual que el Ejecutivo”.

Castro afirmó estar “completamente abierto a seguir viendo opciones, sin embargo, también hay que tener sentido de realidad y no darle falsas expectativas a las personas”. “Es difícil, muy difícil, que dado los tiempos legislativos, se pueda sacar este proyecto antes del feriado, debido a que se tiene que ver en la Cámara de Diputados, en el Senado y, por lo demás, ser promulgado por el Presidente de la República”, indicó.

Por su parte, el diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez, sostuvo que desde su sector “nunca hemos sido partidarios de que las leyes avancen a tontas y a locas”, a lo que agregó que el tema se solucionó con el dictamen que emitió la Dirección del Trabajo (DT). Pese a que el organismo no reconoció el Viernes Santo como un feriado irrenunciable, sí estableció que los empleadores no pueden “desconocer la vigencia de las cláusulas tácitamente convenidas con sus trabajadoras y trabajadores”.

“Yo lo considero un tema ya resuelto, un tema ya zanjado independiente de que se apruebe o no una ley. Yo creo que aquí el tema del proyecto de ley que han presentado algunos diputados es más para hacer un gesto político, pero no es algo que vaya a tener un efecto real para los trabajadores”, acusó Sánchez.

Desde el oficialismo, el sentimiento que primó fue el de molestia. La diputada del PPD, Camila Musante, apuntó directamente a Evópoli y Republicanos por no dar la unanimidad y al efecto que podría tener el que no haya feriado irrenunciable.

“Eso va a significar que muchos trabajadores y trabajadoras del comercio tengan que trabajar en un día que históricamente ha sido reconocido como feriado por parte de nuestro país. Esto no se trata de transgredir ninguna libertad de culto, si no al contrario, de reconocer que es un derecho adquirido para los trabajadores del comercio y de no regresar en materia laboral”, dijo Musante.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado del Partido Socialista, Juan Santana, también criticó la decisión adoptada por la oposición. Además, cuestionó la postura del sector empresarial.

“En un caso como este en donde hay una tradición que lleva más de 20, 25 años, es inentendible que nuevamente el gran empresariado, particularmente agrupado en la CPC y en la Sofofa, pongan el grito en el cielo por una cuestión que al menos a la población, particularmente a las comunidades católicas le resulta completamente algo normal. Es algo que no entiendo en términos de posición, pero también esperaría una conducta más activa por parte del Ministerio del Trabajo en este caso”, expresó Santana.

Gobierno no patrocinará la iniciativa pero llama a respetar el dictamen de la DT

Pese a que los parlamentarios oficialistas buscaban contar con el apoyo del Ejecutivo, esta misma jornada la Subsecretaria General de Gobierno, Nicole Cardoch, anunció que no patrocinarán la iniciativa del feriado irrenunciable.

Cardoch recordó los dichos del ministro de Hacienda, Mario Marcel, -en los que señaló que el proyecto podría transformarse en un precedente complejo- y alegó que se está tratando de legislar con mucha premura “sobre hechos que van a tener un impacto”.

De todas maneras, la subsecretaria también instó a los empleadores a respetar el dictamen de la Dirección del Trabajo. Bajo la interpretación del Gobierno, el feriado irrenunciable es un derecho para quienes históricamente no han trabajado los viernes santo, pero no necesariamente debería ser extensible a todos los trabajadores del retail.

“Quiero hacer el llamado a los empleadores, a los trabajadores, a que conozcan el dictamen de la Dirección del Trabajo. Vamos a tener también fiscalizaciones en terreno para que ese dictamen se cumpla”, aseguró Cardoch.