Canciller anuncia reunión con el mundo privado para tratar aranceles de Trump

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, señaló que durante la tarde de este lunes sostendrá una reunión con el mundo privado para tratar los aranceles que fueron impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Esta tarde vamos a tener una reunión público privada que justamente vamos a consultar también a los gremios, vamos a ver qué inquietudes tienen y vamos a justamente también señalar que estamos adoptando medidas de apoyo al sector empresarial, básicamente en concordancia con el ministerio de Hacienda”, comento el Canciller.

El ministro de Relaciones Exteriores también se refirió al encuentro que se llevará a cabo el próximo 16 de abril entre la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, y su contraparte en Estados Unidos, apuntando que “No quiero adelantar, es una reunión de conocimiento, de encuentro, básicamente como lo han tenido algunos otros países”.

“Lo interesante es que esta entrevista ya se concedió y vamos a ver el día 16 qué es lo que sucede ahí”, agregó.

Cabe recordar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso aranceles de un 10% a un gran número de países del mundo, entre ellos Chile.