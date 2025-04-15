"Cuidemos a Codelco": la estatal y el Gobierno defienden acuerdo con SQM ante cuestionamientos de Matthei

Tanto el Directorio de Codelco como el Gobierno respondieron a la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en cuanto a sus cuestionamientos sobre al acuerdo público-privado entre la empresa estatal y la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), el que tiene como objetivo la explotación de litio en el Salar de Atacama.

La exalcaldesa de Providencia expuso a través de su cuenta de X que le pidió a los “parlamentarios de Chile Vamos que soliciten toda la información respecto del acuerdo SQM-Codelco, con el objeto de revisar la conveniencia para el país de dicho pacto y el desarrollo futuro de esa industria en Chile”.

He pedido a los parlamentarios de Chile Vamos que soliciten toda la información respecto del acuerdo SQM-Codelco, con el objeto de revisar la conveniencia para el país de dicho pacto y el desarrollo futuro de esa industria en Chile. — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) April 15, 2025

La vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, instó a la candidata presidencial de la oposición a dar pie atrás a sus dichos. En conversación con 24 horas, la portavoz de La Moneda enfatizó que la asociación Codelco-SQM es fundamental para la explotación (de litio) en nuestro país.

“Ha sido valorado por expertos en la materia nacionales e internacionales, que tiene a Codelco liderando la explotación minera a nivel global, una empresa que además es de todos los chilenos y chilenas”, destacó.

Para la ministra, Matthei “una vez más entra en discusiones que desvían la atención de las materias importantes, que desconocen los avances que hemos hecho como país y que en este caso ponen en cuestionamiento a la principal empresa minera del mundo”.

“El efecto que tiene eso en materia reputacional, por ejemplo, por supuesto que nos preocupa. Ojalá la candidata se desdiga de este manto de duda que está instalando respecto de una empresa que no solo es esencial para los chilenos y chilenas, que ha hecho un trabajo impecable en esta materia, que ha abordado un acuerdo que hoy día nos permite tener un liderazgo en litio y que ha sido tremendamente valorado por todos los sectores nacional e internacionales”, declaró Etcheverry.

Por su lado, el Directorio de Codelco emitió una declaración pública en la que llamó a impedir que la asociación entre la estatal y la minera privada sea parte de la discusión presidencial. “En una coyuntura de especial incertidumbre y turbulencia, como directorio estimamos imperioso cuidar a Codelco y evitar que el proceso en marcha se transforme en objeto de debate político-electoral”, expresaron en la misiva.

La estatal sostuvo que desde el anuncio del convenio en relación a la explotación del litio, “ambas empresas han dispuesto públicamente toda la información relevante, incluyendo el Memorando de Entendimiento que establece las bases del acuerdo y, más tarde, el Acuerdo de Asociación con los términos y condiciones definitivos del negocio”.

“La asociación ha sido sometida a la revisión de diversas autoridades en Bélgica, Italia, Brasil, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita y Unión Europea, donde fue aprobada sin condiciones. Asimismo, avanzan otra serie de revisiones de autoridades nacionales como la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) y la Fiscalía Nacional Económica. En simultáneo, se desarrolla la Consulta Indígena liderada por Corfo. Asimismo, nuestros Tribunales Superiores de Justicia han confirmado la validez y legalidad de la actuación de Codelco con ocasión de la suscripción del acuerdo de asociación”, detallaron.

Además, el directorio de la minera chilena subrayó que “la asociación Codelco- SQM es un acuerdo empresarial que creará un tremendo valor adicional para Chile. Así ha sido comprendido por la opinión pública que, en variados sondeos, lo ha destacado como valioso para el país y por los más importantes foros del mundo financiero e inversionistas a nivel nacional e internacional”.

“El directorio de Codelco ha respaldado de forma unánime y seguido de cerca las negociaciones con SQM, conforme a su gobierno corporativo. Esto permite asegurar que sus condiciones responden a factores empresariales y no de otra índole, y que resguardan completamente el mayor interés de la compañía y sus accionistas, los que, en nuestro caso, son todos los chilenos y chilenas. Cuidemos a Codelco”, cerraron.

Cabe mencionar que el Directorio de Codelco está conformado por su presidente, Máximo Pacheco; Josefina Montenegro, Pedro Pablo Errázuriz, Nelson Cáceres, Ricardo Álvarez, Alejandra Wood, María Isabel Marshall, Eduardo Bitran.

¿En qué consiste el acuerdo Coldeco-SQM?