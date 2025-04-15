Desde el arte textil a la música y el teatro: Festival de la Lana celebra sus 12 ediciones con programa reforzado

El encuentro más importante del mundo textil nacional se vuelve a vivir en abril y con entrada gratuita en el Centro Cultural Montecarmelo (Av. Bellavista 0594, Providencia). Se trata del Festival de la Lana, que se desarrollará entre el 25 y el 27 de abril del 2025 con el lema “tramar para perpetuar el lenguaje textil”.

Esta frase plasma la misión que tiene esta instancia y los artesanos y cultores del oficio textil que participan: crear tramas de relaciones, contactos, amistades, enseñanzas para trascender el tiempo mediante la riqueza de la labor y expresiones propias de esta actividad.

Así, el festival busca atraer a un público amplio y diverso. Por eso, el programa incluye actividades para los seguidores del arte textil, como cata de lanas (viernes 23), otras de un perfil más lúdico como la competencia de cuadros de lana tejidos (sábado 24 a las 15 horas) y las que abordan un legado específico, como la charla de las tejedoras de Isla Negra sobre el bordado colectivo más grande del mundo. Esta propuesta se complementará con el estreno del documental “Wayño, tejiendo vida en Los Andes”, presentaciones musicales y teatro, entre otras.

“La buena vida en Providencia también se hila con historias, oficios y encuentros que nos conectan con lo más profundo de nuestra identidad. El Festival de la Lana es mucho más que una celebración textil: es un viaje por nuestras raíces y una invitación a soñar en comunidad”, comentó el alcalde Jaime Bellolio.

Por su parte, Andrea Borrero, codirectora del Festival de la Lana, afirmó: “Estamos en una etapa en que el evento ha madurado, de la mano de una comunidad que ha generado este espacio. Somos muchas las personas que amamos este oficio y vibramos con la posibilidad de resistir el paso del tiempo, consolidando la cultura del arte textil y sus diversas manifestaciones. Los invitamos como siempre, a vivir este evento, a participar en los talleres y diversas actividades. Será el segundo año consecutivo en que es gratuito para todos los asistentes”.

En esta nueva versión, la invitación es abierta para descubrir y redescubrir el infinito mundo textil. “Hacemos match con la tradición e impulsamos la creación de nuevos lenguajes para el mundo actual”, afirma Ana Lagos, codirectora del festival. “En el programa tenemos talleres para todas las edades, el desfile tradicional del Festival, espectáculos de música, narración oral, performance, teatro lambe lambe y actividades sorpresa para grandes y chicos. Creemos que año a año este festival ha ido ganando valor, y cada vez integra a un público más diverso y nos permite ampliar la influencia del lenguaje textil”.