Gremios de la salud ocupan oficinas del Minsal por incumplimientos sobre carrera funcionaria

Gremios de la salud Fenpruss, Fenats Nacional, Fenasenf y Confedeprus ocuparon las oficinas del Ministerio de Salud a primeras horas de hoy martes 15 de abril.

Los sindicatos, que en conjunto representan a más de 50 mil trabajadores de la salud pública centralizada, acusan al ministerio y al gobierno de no cumplir compromisos laborales sobre carrera funcionaria.

“Llevamos tres años de conversaciones que no llevan a ninguna parte, con autoridades que no muestran voluntad de avanzar pese a los compromisos iniciales de este gobierno“, indicó Gabriela Farías, presidenta nacional de la Fenpruss.

“A las y los trabajadores de la salud nos aplaudieron en pandemia, pero luego de la emergencia quedamos igual que antes en materia laboral. El nivel de desgaste del personal es muy grande, por lo que necesitamos avanzar en mejores condiciones para entregar salud de calidad a la población y cumplir con las metas que este mismo gobierno se puso, como el fin de las listas de espera”, agregó.

Desde los gremios afirman que la salud pública hoy no puede ser objeto de más recortes presupuestarios que impacten en los recintos y sus trabajadores.

“Pese a la grave crisis presupuestaria que se arrastra hace varios años, el gobierno insiste en forzar ahorro en un sistema que solo se sostiene en las espaldas de sus funcionarios, que hoy sacrifican su salud física y mental para mantener la atención en una red de salud con muchas carencias”, expresó Farías.

La ocupación se mantendrá hasta tener respuestas concretas a las demandas por parte de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, indican desde las organizaciones.