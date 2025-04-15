Locura por Silvio Rodríguez en Chile: cantautor cubano agota primeras fechas y anota dos nuevos conciertos en Santiago

Durante la tarde de este martes 15 de abril se reafirmó el poderío que ostenta la trova de Silvio Rodríguez en Chile. En poco menos de dos horas, el histórico cantautor cubano agotó todas las entradas para sus shows en el Movistar Arena, y que lo tendrán de vuelta en Santiago los días 29 de septiembre y 1 de octubre.

Es por eso que la organización del evento anunció dos nuevas fechas, anotadas para el 5 de octubre a las 20.00 horas y el lunes 6 de octubre a las 21.00 horas, y cuyos tickets estarán disponibles a partir de las 15.00 horas de hoy a través de Puntoticket.

Cabe destacar que el retorno del cubano se da a siete años de su última visita. De hecho, Chile será el primer destino de su gira por Latinoamérica, la que también incluye paradas en Argentina, Uruguay, Perú y Colombia.

Un gesto que igualmente responde al estrecho vínculo que sostiene con nuestro país, y que se remonta a los años de la Unidad Popular -su primera visita a la región fue en territorio nacional, en 1972, cuando recién comenzaba a instalarse como una de las voces definitivas de la nueva canción latinoamericana– y la posterior dictadura civil-militar que cerró culturalmente las puertas del país por 17 años.

Por lo mismo es recordado su regreso en democracia, el que selló con un simbólico show que repletó las inmediaciones del Estadio Nacional. Compromiso que, además, fue impreso por Rodríguez en “Santiago de Chile“, composición que plasmó la realidad de la represión durante el régimen de Augusto Pinochet.