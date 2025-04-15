Movimiento indígena, crisis de seguridad y la división de la sociedad: las claves del triunfo de Noboa en Ecuador

Han pasado dos días desde que Ecuador reeligió al derechista Daniel Noboa para continuar al mando de la nación por los próximos cuatro años. Según los últimos datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) con el 99,3% del escrutinio, el mandatario obtuvo el 55,6% de las preferencias frente al 44,4% de Luisa González.

Tras los primeros cómputos, que dieron por ganador a Noboa, la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, no reconoció los resultados de la elección y llamó a un recuento de votos.

Durante esta mañana, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, en conversación con Teleamazonas, respondió a la acusación de González: “¿Cómo podemos hablar de fraude cuando las dos organizaciones (de González y Noboa) tuvieron la gran oportunidad de que el proceso sea vigilado por ellos?”. Asimismo, dio a conocer que “hasta el día de hoy no hay una sola petición a nivel nacional de una sola acta para que sea revisada“.

Daniel Noboa será posicionado como presidente de Ecuador para el periodo 2025 – 2029 el próximo 24 de mayo.

Las claves de la elección: el movimiento indígena

El voto indígena en el balotaje estaba llamado a jugar un rol decisivo en el futuro de Ecuador. Recordemos que Leonidas Iza, el candidato de Pachakutik, obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta con el 5,24% de los votos, lo que se tradujo en 538 mil electores. Por lo anterior, el “Acuerdo por la Vida y la Plurinacionalidad“, firmado por Luisa González con el coordinador nacional del Movimiento Pachakutik, Guillermo Churuchumbi, hacían prever una victoria de la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana, cosa que finalmente no ocurrió.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el académico del Instituto de Estudios Internacionales (IEI) de nuestra casa de estudios, Gilberto Aranda, detalló que el movimiento indígena del Ecuador es “el más arraigado en la región respecto a su data, puesto que se constituyó en 1979 aproximadamente”. Además, aseveró que en la mayor parte de las coyunturas electorales y en las olas de protesta, han tenido un rol crucial.

Respecto al balotaje del domingo, Aranda afirmó que el movimiento indígena “hizo gala de una fragmentación, y también es altamente probable que las bases no respondieran exactamente a la planificación de la dirigencia del Pachakutik. Votaron, yo diría, en forma bastante dispersa por uno y otro. Es probable que una parte de los votos indígenas se hayan ido con Noboa“.

De la misma manera, en conversación con la última edición de Política en Vivo, el doctor en Estudios Americanos y académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Fernando Estenssoro, aseveró que el movimiento indígena votó por Noboa.

“El tercer gran actor político en Ecuador es el movimiento indígena, que es un movimiento bastante amplio, no es homogéneo, por eso se habla de movimientos, y si bien su líder, Leonidas Iza, dijo que pensaban apoyar a la candidata del correísmo, otros integrantes del movimiento estaban apoyando al oficialismo”, puntualizó.

Estenssoro afirmó que “esta diferencia tan alta, porque en el fondo el correísmo volvió a sacar los mismos 44 puntos que en la primera vuelta significa que el movimiento indígena votó por la derecha“.

En diálogo con nuestro medio, el doctor en Ciencias Sociales y académico de la Universidad de Chile, Alejandro Olivares, puntualizó que “el triunfo de Novoa fue más holgado en esta segunda vuelta de lo que se esperaba en la proyección inicial”.

“Uno podría asumir de que ahí hubo varios factores que entraron en juego, y uno de los factores fue precisamente la participación de ciertos sectores indígenas en la campaña de Luisa González, que podría haber generado algún tipo de reacción en sectores más tradicionales, más de la élite ecuatoriana, y que podrían haber, a partir de eso, preferido apoyar a Daniel Noboa”.

La crisis de seguridad

Ecuador vive una grave crisis de seguridad que se ha acrecentado durante los últimos años. Si bien Noboa se atribuye haber disminuido la tasa de homicidios del récord de 47 por cada 100 mil personas en 2023 a 38 por cada 100 mil en 2024, el país sigue sumergido en la violencia y liderando el ranking de asesinatos de Insight Crime en la región.

Bajo el contexto anterior, fue que casi 13 millones de personas participaron en el balotaje presidencial, donde el miedo y la tensión ensombrecieron los comicios.

Olivares manifestó que durante la primera vuelta presidencial, Noboa se dio cuenta de la alerta de la ciudadanía a su gestión: “Hubo críticas al desarrollo del mandato de Noboa, por homicidio, problemas de narcotráfico y otros elementos“.

“Entre la primera y la segunda vuelta, lo que él hizo fue colocar más mano dura en algunos lugares, decretar estados de excepción en algunas partes de Quito, por ejemplo, un par de días antes de la elección, y desplegar figuras de fuerza y de autoridad para dar cuenta de que efectivamente se está tratando de avanzar en esos temas. Por lo tanto, lo que uno podría decir es que aquí hay un intento por demostrar autoridad en este contexto de esta ola de violencia. Y parece ser que ha sido eficiente en ese sentido”, complementó.

Por su parte, Gilberto Aranda afirmó que Noboa respondió al problema de la seguridad con la “securitización del discurso, donde las políticas de seguridad ciudadana escapan al proceso y control ciudadano para alojarse en decisiones básicamente del Ejecutivo, donde son los aparatos militares y los aparatos de seguridad los que implementan dichas políticas, sin la discusión pública que amerita”.

Aranda detalló que, desde que asumió en reemplazo de Guillermo Lasso, Noboa “lanzó políticas efectistas que no provocaron una disminución notable de los índices de inseguridad, pues sigue muy alta la cantidad de homicidios diarios en Ecuador. Continuan muy alto los asaltos”.

“¿Qué significa? Que la gente, a pesar de que todavía no hay resultados completamente distintos a la realidad o a lo que se perseguía, le está dando un voto de confianza a Noboa después de un año y medio, y piensan que necesita más tiempo para aplicar sus medidas de securitización de la agenda. Quieren darle más tiempo, porque al fondo piensan que es la dirección correcta. Es definitivamente uno de los temas que hizo la diferencia“, complementó.

La división de la sociedad y la deslegitimación de las instituciones

La acusación de fraude por parte de la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana podría aumentar la división social que existe en Ecuador afirman los expertos.

Olivares sostuvo que la fractura entre “correístas y anticorreístas existe hace mucho tiempo, está muy arraigada en la sociedad y la acusación de fraude de este domingo, fraude que, por cierto, ningún organismo internacional ni nadie ha avalado, lo que hace es agudizar un poco más esta división“.

“Yo sí denuncio ante mi pueblo, ante los medios y ante el mundo que Ecuador está viviendo una dictadura. Y estamos enfrentando el peor y más grotesco fraude electoral de la historia de la República del Ecuador”, sostiene la candidata presidencial Luisa González. pic.twitter.com/pspnTdY7KW — Mónica Velásquez (@MoniVelasquezV) April 14, 2025

“No veo que hayan elementos que permitan avizorar algún otro tipo de conflicto más que la agudización de una pluralización política bastante desarrollada en los últimos años”, finalizó.

Gilberto Aranda detalló que Ecuador vive un deterioro de la situación económica y la crisis de seguridad. No obstante, “detrás de todo esto y más antiguo incluso que esto, está la crisis de representación que hay entre representantes y representados“.

En esa línea, el académico del IEI detalló que el último intento de abordar la crisis de legitimidad institucional fue durante la administración de Rafael Correa: “Durante un tiempo resultó. Intentó cerrar esas brechas entre representados y representantes. Después de ese inicio de Correa, que fue una forma de abordarla directamente, lo que hemos tenido los siguientes años, incluidos la última etapa de Correa y los ocho años siguientes, es que la crisis de legitimidad institucional se ha ido profundizando, no ha hecho más que profundizarse“.

Sobre la denuncia de González, Aranda manifestó que es “muy delicado” pero “es importante atenderlo“. “Es delicado porque uno entiende que emergen dudas de un proceso electoral cuando tenemos elecciones una diferencia que es muy estrecha, cuando son un par de decenas o cientos de miles, y hay uno o dos puntos porcentuales de diferencia, uno sabe que ahí puede haber una intervención electoral más o menos clara. Pero estamos hablando de más de un millón de votos, más de 11 puntos porcentuales, y esto es una cosa bien diferente a lo que pasó con Venezuela. El presidente venezolano con una cara increíble ha dicho que no reconoce los resultados. Esta es una elección en la que hubo observadores internacionales, supervisión internacional”, resaltó

En esa línea, Aranda afirmó que “es bien riesgoso el camino que está tomando González y le hace un mal favor a la Revolución Ciudadana con este desconocimiento completo del resultado“.