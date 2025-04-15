Oposición anuncia AC contra Durán por muertes en el Monumental: "No cumplió con sus responsabilidades"

Este martes, las bancadas de oposición anunciaron la presentación de una acusación constitucional contra el delegado presidencial Metropolitano, Gonzalo Durán, debido a la tragedia en el Estadio Monumental ocurrida el jueves pasado.

Según el diputado Henry Leal, jefe de bancada de la UDI, “Durán tiene responsabilidad política por actuar de manera negligente y no garantizar la seguridad y la integridad de las personas”, lo que considera su principal deber como delegado presidencial.

Leal también afirmó que Durán habría infringido la Constitución y la ley, ya sea por acción o por omisión. “El delegado no cumplió con sus responsabilidades o actuó de forma tardía”, acusó el parlamentario gremialista.

La tragedia, que tuvo lugar en las afueras del Estadio Monumental antes del partido entre Colo Colo y Fortaleza por la Copa Libertadores, dejó como saldo la muerte de dos hinchas, de 18 y 12 años, quienes fueron víctimas de una turba que intentaba ingresar al recinto sin entradas y fueron atropelladas por un vehículo policial.