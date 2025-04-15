Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 8 de Mayo de 2026


Oposición anuncia AC contra Durán por muertes en el Monumental: "No cumplió con sus responsabilidades"

Según el diputado Henry Leal, jefe de bancada de la UDI, el delegado presidencial de la Región Metropolitana actuó de manera negligente y no garantizó la "seguridad e integridad de las personas”.

Según el diputado Henry Leal, jefe de bancada de la UDI, el delegado presidencial de la Región Metropolitana actuó de manera negligente y no garantizó la "seguridad e integridad de las personas”.

Política

Este martes, las bancadas de oposición anunciaron la presentación de una acusación constitucional contra el delegado presidencial Metropolitano, Gonzalo Durán, debido a la tragedia en el Estadio Monumental ocurrida el jueves pasado.

Según el diputado Henry Leal, jefe de bancada de la UDI, “Durán tiene responsabilidad política por actuar de manera negligente y no garantizar la seguridad y la integridad de las personas”, lo que considera su principal deber como delegado presidencial.

Bancadas de diputados de oposición anuncian acusación constitucional contra el delegado presidencial Gonzalo Duran.

Bancadas de diputados de oposición anuncian acusación constitucional contra el delegado presidencial Gonzalo Duran. Sebastian Cisternas/Aton Chile

Leal también afirmó que Durán habría infringido la Constitución y la ley, ya sea por acción o por omisión. “El delegado no cumplió con sus responsabilidades o actuó de forma tardía”, acusó el parlamentario gremialista.

La tragedia, que tuvo lugar en las afueras del Estadio Monumental antes del partido entre Colo Colo y Fortaleza por la Copa Libertadores, dejó como saldo la muerte de dos hinchas, de 18 y 12 años, quienes fueron víctimas de una turba que intentaba ingresar al recinto sin entradas y fueron atropelladas por un vehículo policial.

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