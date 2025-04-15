Pese a molestia opositora: diputados Aedo y Rivas no renunciarán a vicepresidencias de la Cámara

Este martes 15 de abril, fecha en que se cumplía el plazo para que los vicepresidentes de la Cámara de Diputados, Eric Aedo y Gaspar Rivas, renunciaran a sus cargos, ambos parlamentarios anunciaron que se mantendrán en la testera.

De acuerdo a los diputados, su salida estaba condicionada al cumplimiento del acuerdo administrativo que suscribieron el oficialismo, independientes y la Democracia Cristiana (DC), el cual estipulaba que la presidencia de la Cámara este año le correspondía al Frente Amplio (FA).

Aquello, sin embargo, no ocurrió. En la elección de la presidencia de la Cámara -que se adelantó producto de la salida de la diputada Karol Cariola– sacaron la misma cantidad de votos la militante del FA, Camila Rojas y de Renovación Nacional (RN), José Miguel Castro, por lo que finalmente se escogió al azar entre ambos, siendo el representante de la oposición el vencedor.

Fue esa combinación de circunstancias las que provocaron que Aedo y Rivas se negaran a salir de la mesa de la Cámara. “El acuerdo quedó superado desde el momento en que no se obtuvo la presidencia por parte de la candidata del Frente Amplio. Por lo tanto, nosotros, hasta cierto punto, estamos liberados de ese acuerdo”, indicó el diputado Rivas.

“Ese pacto además es solamente con el oficialismo, no con la oposición, por lo que las complicaciones que pueda tener la oposición respecto de si se le deben o no se le deben cupos en la primera y segundo vicepresidencia a otros partidos de oposición, no tiene nada que ver con nosotros”, aseguró.

El diputado Aedo también recalcó que se trató de un acuerdo con el oficialismo, que excluyó a la derecha y afirmó que ahora, si se busca su salida de la mesa, lo que tiene que hacer la oposición es presentar una censura a todas sus integrantes. “Siempre la derecha va a tener la posibilidad del uso de los reglamentos, que en este caso es una censura que se hace a la mesa, a toda la mesa. Para serles franco, yo llevo tres censuras en el cuerpo, así que si quieren una cuarta, la enfrentaremos”, dijo.

La oposición rechazó la decisión adoptada por Aedo y Rivas. El diputado de la UDI, Henry Leal, instó a los parlamentarios a cumplir con su palabra, alegando que tienen un compromiso con la Cámara. “Queremos, en nombre de la bancada de la UDI, hacer un llamado a ambos vicepresidentes de esta Corporación para que cumplan su palabra y su compromiso. Es de caballero honrar la palabra cuando se ha comprometido ante la Corporación. Ellos son vicepresidentes de la Cámara de Diputados, no de un partido político y cuando se empeña la palabra, es honorable cumplirla”, enfatizó.

La diputada de RN, Camila Flores, dio luces de cuáles podrían ser los próximos pasos de la oposición. Pese a que coincidió en que los actuales vicepresidentes deberían renunciar a sus cargo, sostuvo que no sería sensato impulsar una censura a la mesa, pues esto también implicaría la salida de José Miguel Castro.

“Generar una censura a la mesa sería un error, una falta de realismo político. La censura a la mesa nos provocaría la posibilidad de perder la presidencia de la Cámara y no estamos en ningún caso en condiciones ni podemos darnos gustitos de esa naturaleza. Sabemos que la llegada del presidente de la Cámara, José Miguel Castro, fue una cuestión bastante circunstancial y casi a la suerte, literalmente y arriesgar a perder esa presidencia me parece que sería un error”, estimó.

El respaldo oficialismo

Aedo y Rivas aseguran tener el respaldo de las bancadas del oficialismo. El diputado DC señaló que se trató de una “decisión colectiva” más que individual. Mientras que Rivas expuso que la propia bancada del Frente Amplio, a través de su representante, Claudia Mix, pidió que se mantuvieran en la primera y segunda vicepresidencia.

El nuevo jefe de la bancada PPD e independientes, Héctor Ulloa, afirmó estar de acuerdo, más aún teniendo en cuenta que en este momento no se tiene la mayoría para elegir a dos nuevas vicepresidencias oficialistas.

“Para nadie es un misterio que después de la pérdida de la presidencia de la Cámara los votos están absolutamente apretados y existe incertidumbre. Por tanto, es necesario articular una conversación más allá de estas conversaciones de pasillo, para asegurar, en una eventual nueva elección, que las vicepresidencias queden dentro del ámbito de los partidos que representamos”, aseveró.

Por su parte, el diputado del Partido Socialista (PS), Juan Santana, expresó que las fuerzas progresistas deberán evaluar durante los próximos días qué pasará con las vicepresidencias. “Los dos vicepresidentes son parte de un acuerdo administrativo que nosotros tenemos, han estado cumpliendo la labor que corresponde al mandato de esta mesa y naturalmente nosotros vamos a tomar una decisión como colectivo, en conjunto con el resto de los partidos de centro izquierda, si es que finalmente este acuerdo se revisa”, manifestó.