Regreso de Carabineros a los estadios: una vieja discusión que resurge tras los nuevos hechos de violencia

Contar o no con Carabineros dentro del estadio fue un debate que se realizó hace muchos años en nuestro país, teniendo como consecuencia la salida de los uniformados en 2013 de los recintos deportivos. Hoy, con una tragedia a cuestas y diversos hechos de violencia, se puso sobre la mesa el regreso de fuerzas policiales para custodiar la seguridad de los partidos de fútbol.

Los presidentes de clubes han pedido dicha medida en diversas ocasiones. El presidente de Cruzados, Juan Tagle, clamó por ello tras el estallido social. En el contexto actual, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, planteó retomar la discusión sobre la necesidad de sumarlos en labores de contención y resguardo.

“Carabineros no se ha ido de los estadios, el tema es que no están dentro de la cancha, como estaban antes”, alertó el dirigente albo, argumentando que “somos el único país de Sudamérica donde los Carabineros no entran a la cancha”.

“Usted se va a Ecuador, Argentina, Paraguay y están todos adentro. Carabineros están aquí, usted encuentra 200 o 300 dando vueltas. No es que no estén, sino que la ubicación la podemos conversar”, propuso Mosa.

Si bien el Ejecutivo había sido tajante en su negativa respecto a esa posibilidad, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, reculó este martes. Consultado por Radio Infinita, el titular de la cartera afirmó que Carabineros podría intervenir “para abordar situaciones que puedan afectar el orden público, otra cosa distinta es que se tenga permanentemente a la policía”.

Carabineros o seguridad privada

En el debate sobre el retorno de las fuerzas policiales al interior de los recintos deportivos, fue la diputada Lorena Fries (FA) quien se alzó como una voz disidente. La parlamentaria advirtió que sería “un retroceso” regresar a dicha medida.

“Hemos avanzado en regulación en materia de seguridad privada, para que los organizadores de eventos masivos se hagan cargo de la seguridad al interior”, expuso la parlamentaria, enfatizando que “los carabineros se requieren en los espacios públicos”.

Quién también se opuso fue su par Andrés Giordano (FA), miembro de la Comisión de Deporte. “Carabineros tiene una función respecto del orden público fuera de los estadios y cada carabinero que uno saca de la población, de sus labores, para subsidiar con recursos del Estado la seguridad privada que debiese estar en manos de quienes organizan estos eventos masivos que recaudan millones, es un error”, aseveró.

El parlamentario hizo un llamado a no olvidar la discusión sobre los protocolos policiales, ya que “no es menor señalar que durante los últimos 15 años han fallecido cinco hinchas a las afueras del Estadio Monumental de los cuales 4 han sido atropellados por algún tipo de vehículo motorizado de Carabineros”.

Desde la oposición tampoco se han mostrado del todo convencidos con el regreso de la institución policial al interior de los estadios. La diputada Camila Flores (RN) señaló que “para eso los clubes deportivos tienen que contratar a la seguridad privada que correspondan”.

“No podemos tener a los pocos carabineros que existen en el país, resguardando a estos delincuentes que están detrás de las llamadas barras bravas, cuidando a los propios delincuentes para que no se maten entre sí o para que no hagan disturbios”, criticó la legisladora.

Surgen más propuestas

Entre las propuestas surgidas en las últimas horas en cuanto la materia, los diputados del Partido Socialista, Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, presentaron un proyecto de ley para obligar a clubes y al Estado en partidos de alto riesgo a que recurran a Carabineros para al resguardo de recintos. No obstante, apuntan a “que el gasto que se realice sea a costo de los clubes”.

“Tiene que haber fuerza policial, pero esa fuerza policial tiene que ser a costa y pagada por aquellos que generan un lucro con ese evento deportivo”, enfatizó Manouchehri, mientras que Cicardini complementó que “si en este caso los privados quieren público en los estadios, que den las garantías de seguridad”.