Senado discutirá y votará hasta total despacho el corazón de la nueva Ley de Pesca este martes

Este martes, el Senado discutirá y votará, hasta total despacho, el proyecto de ley de Fraccionamiento, el cual propone una nueva distribución de las cuotas de captura entre el sector artesanal e industrial.

“El proyecto reestablece una equidad en la distribución que había sido perdida durante la normativa vigente en materia pesquera”, sostuvo el subsecretario de Pesca, Julio Salas.

Desde el Ejecutivo esperan que la norma avance con un respaldo amplio. “La expectativa que tenemos es que se despache el proyecto de la Sala del Senado, creemos que con amplio acuerdo en alrededor de 16 o 18 de las pesquerías que regula”, agregó la autoridad.

La iniciativa es calificada por el Gobierno como fundamental para restablecer la justicia en el sector y ha generado resistencias desde el ámbito industrial.

Las críticas desde el sector industrial apuntan incluso a posibles vicios de inconstitucionalidad en el texto, lo que fue descartado por el subsecretario: “Los argumentos de constitucionalidad no tienen un cuestionamiento sustantivo. Los argumentos que se han entregado durante el debate a nuestro juicio son contundentes para certificar la constitucionalidad del proyecto“.

Salas también defendió el sentido de fondo de la reforma, asegurando que “la distribución que durante 15 años ha existido de la cuota artesanal y la cuota industrial es una distribución inequitativa. Y por eso el objetivo del proyecto fue corregir esa distribución”.

El debate se da en medio de un clima tenso, marcado por las recientes protestas de pescadores que demandan una pronta aprobación de la norma. Las manifestaciones, ocurridas hace dos semanas, incluyeron cortes de rutas y hechos de violencia que reflejan la presión social existente por una reforma estructural al actual régimen pesquero.