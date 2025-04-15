Senador Walker y violencia en los estadios: "Los organizadores deben invertir en tecnología y seguridad"

El senador del Partido Demócratas por la Región de Coquimbo y quién ha impulsado una serie de leyes en relación al futbol chileno, Matías Walker, abordó la crisis de seguridad en los estadios y llamó a ejercer las responsabilidades establecidas en la legislación por parte de los clubes y los representantes legales.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, insistió en que “la ley definió hace mucho tiempo qué es lo que se debe hacer, quienes son los responsables, que son los organizadores del espectáculo. Obviamente, tratándose del futbol la situación es más compleja porque vivimos una crisis de seguridad en el país sobre todo por la penetración del crimen organizado, el narcotráfico, en los barrios”.

“Como lo ha dicho el ministro de Seguridad, Luis Cordero, el crimen organizado tiene una expresión en las barras bravas y yo valoro ese reconocimiento porque yo lo sostuve en el año 2023 cuando aprobamos la ley contra el crimen organizado que le daba más facultades a las policías, a los fiscales, que el crimen organizado tenía una expresión en los piños de algunas barras bravas y que se relacionaba con delitos de homicidio, secuestros, extorsiones, narcotráfico que hay que tratarlo como tal, pero eso no inhibe que los organizadores del espectáculo deban invertir en tecnología y en seguridad, en las medidas que se vienen planteando y que faculta la ley desde el año 2010 con el Plan Estadio Seguro”, afirmó.

En esa línea, “vale decir, el control biométrico al ingreso de los estadios, que sea un torniquete, un molinete, el que permita acceder a los espectadores y no guardias que obviamente no tienen ni la capacidad ni la fuerza para poder contener estas avalanchas, estos reventones que incluso se anuncian por redes sociales por parte de personas que tienen prohibición de ingreso pero que finalmente terminan ingresando de todas formas”.

“Se perdieron dos años en que se pudieron emplear esas herramientas de la Ley de Crimen Organizado“, lamentó.

En ese sentido, el parlamentario insistió que las responsabilidades están establecidas en la Ley de Derechos y Deberes del futbol. “La única manera de terminar con esos vínculos que son absolutamente perniciosos es que asuman las responsabilidades los clubes y también los representantes legales por esos vínculos, ahí están las sanciones en la ley, tienen que aplicarse”, dijo.

“Esas responsabilidades tienen que ejercerse y la única manera de que ejerzan es que, primero, el Ministerio Público sea más activo en las investigaciones y el propio Ministerio de Seguridad pueda presentar acciones judiciales”, dijo.

Con el fin del Plan Estadio Seguro, el senador Demócrata planteó que éste es “un programa menor que no tenía mayores atribuciones, no tenía gente con expertiz en materia de seguridad. Entiendo que lo anunciado por el ministro es que, por ahora, esas labores van a ser asumidas por la división de orden público y espectáculos masivos del Ministerio de Seguridad”.

“Yo espero que en el mediano y largo plazo podamos avanzar hacia una nueva institucionalidad más fuerte, más permanente. Yo he planteado una agencia nacional de seguridad en los estadios que trascienda los gobiernos de turno con políticas de mediano, largo plazo, como se hizo en Inglaterra. Con expertos en seguridad, con diálogo permanente con la Agencia Nacional de Inteligencia, con las policías. No puede ser que esta avalancha que ocurrió en el partido entre Colo Colo y Fortaleza se haya anunciado por redes sociales, fuentes abiertas, y no hubo capacidad de anticiparse de la manera más mínima”, añadió.

Walker relevó como primordial que se apruebe la “Reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas”, que busca separar la federación de fútbol de chile de la liga local. “Lo que pasa con la violencia tiene que ver con la estructura de la multipropiedad, los conflictos de interés que muchas veces los clubes son un puente para que un representante se haga una pasada y no un club que tiene proyectos deportivos a largo plazo que vela por la seguridad de sus hinchas”, cerró.