Vargas Llosa: vidas y obras de los artistas

El estadounidense Ezra Pound, uno de los más grandes poetas del siglo XX en todo el mundo, fue, además de aquello (no en vez de aquello), un ferviente seguidor de Benito Mussolini y un furibundo antisemita. Cuando el fascismo cayó en Italia, fue juzgado en Estados Unidos por alta traición a la patria y condenado a muerte, pero la movilización de la comunidad artística internacional hizo que su pena fuera conmutada con la coartada de que padecía un estado de enajenación mental. Así, debió vivir el resto de su vida en un hospital siquiátrico.

En nuestra escena nacional, Miguel Serrano fue considerado uno de los más grandes escritores chilenos del siglo XX, debido a una obra única en la que vinculó la naturaleza, los mitos de los pueblos indígenas y la dimensión onírica. Y fue, además de aquello (no en vez de aquello), un entusiasta adherente al nazismo hasta el fin de sus días, aunque a él le gustaba precisar que era en una vertiente esotérica y no política. Estas dos dimensiones de su vida se expresaron en su funeral, donde coincidieron algunos de los más reconocidos intelectuales del país con jóvenes que vestían brazaletes con swásticas.

Estos ejemplos extremos, por cierto, distan mucho de las posiciones políticas de Mario Vargas Llosa, pero sirven al menos para decir dos cosas: primero, que si bien en regiones como América Latina hay una cercanía mayor entre los artistas y las izquierdas, también los hay brillantes que adhieren a otras posiciones políticas. Y, segundo, que no se puede anular la vida con la obra de un artista ni viceversa, pero que ésta última –la obra- es la dimensión que prevalece. No hablaríamos de las militancias de estos y otros creadores si su arte no fuera trascendente. Sin esa condición, lo demás carecería de toda importancia para nosotros.

En lo estrictamente político, habiendo varios Mario Vargas Llosa a lo largo de su vida, quizás su mayor constante es su apoyo a la democracia liberal. Por eso mismo hicieron tanto ruido ciertas adhesiones en los últimos cinco años de su vida, donde pareció primar un anti-izquierdismo por sobre otras consideraciones: a Keiko Fujimori, a Jair Bolsonaro y a Javier Milei. Pero, volviendo al enunciado, la reivindicación de la democracia liberal sostenida ya desde la década del 70, lo alejó notoriamente de sus colegas del boom y de la izquierda latinoamericana, que en esos tiempos apoyaban mayoritariamente a la Revolución Cubana y a otros movimientos insurreccionales que en el continente, como en Nicaragua y El Salvador. Por los mismos motivos, aun cada vez más cerca a posiciones de derecha, fue un acérrimo detractor de las dictaduras de ese sector en el Cono Sur, como por ejemplo la de Pinochet.

Fue también un liberal en lo valórico y neoliberal en lo económico (así se autodefinía, para que no se piense que se están usando estas palabras como descalificaciones). Se le podrá criticar, incluso ácidamente por estas posiciones, pero éstas fueron expresadas dentro de los marcos de la democracia y, por lo tanto, deben ser respetadas aunque no gusten.

Lo sustantivamente paradójico es que su obra fue por otro lado. Sus novelas muestran un desprecio por las dictaduras, su antagonismo del orden y de los abusos militares, su reivindicación de los perseguidos y su afecto, sin alarde, por personajes del mundo popular frente a quienes provenían de las élites. A modo de resumen y además como consuelo para algunos, podríamos citar una frase que pronunció otro grande, Mario Benedetti, hace ya décadas: “afortunadamente, la obra de Vargas Llosa está netamente situada a la izquierda de su autor”.