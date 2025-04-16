Claudia Sanhueza tras reunión con la USTR por aranceles: "Se cumplió el objetivo"

Este miercoles la comitiva liderada por la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, en el marco de la agenda de diálogo que impulsa nuestro país para lograr una rebaja en las sobretasas del 10% impuestas el pasado 2 de abril por Donald Trump, se reunió con la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), que es liderada por Jamieson Greer.

Tras el encuentro, que se ajustó a temas comerciales, la subsecretaria señaló que “se cumplió el objetivo. Tuvimos una buena primera reunión donde logramos establecer un diálogo directo y constructivo con el representante de Comercio de Estados Unidos, quien destacó la importancia estratégica de Chile dentro de la región para EE.UU.”.

En esa línea, Sanhueza detalló que se definió una “hoja de ruta conjunta que contempla la realización de dos encuentros a concretarse en lo que resta del primer semestre de este año. El objetivo de estas reuniones es abordar materias como economía digital, seguridad económica y barreras no arancelarias, entre otras, de modo de facilitar el fortalecimiento de la relación económica-comercial bilateral en beneficio de ambos países, de acuerdo con lo establecido en nuestro Acuerdo de Libre Comercio vigente desde 2004”.

El martes, en tanto, la subsecretaria Sanhueza sostuvo una reunión con el CEO de la International Copper Association, Juan Ignacio Díaz, donde destacó la posición estratégica de Chile en la industria minera global y que, tras décadas de experiencia, el país se ha consolidado como un proveedor confiable y responsable para la comunidad internacional.

Posteriormente, se reunió con representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (U.S. Chamber of Commerce), liderados por Anne McKinney, vicepresidente para las Américas de la organización. En el encuentro, la autoridad destacó la histórica relación económica-comercial entre ambos países, fortalecida por el Acuerdo de Libre Comercio, y la importancia de continuar fortaleciendo dichos lazos. Finalmente, conversó con chilenos residentes en Washington D.C., donde abordaron el actual contexto económico-comercial internacional y sus posibles implicancias para Chile.

Estados Unidos es el segundo socio comercial de Chile. Al cierre de 2024, el intercambio comercial alcanzó los US $31.636 millones, un crecimiento promedio anual de 6,3% en los últimos seis años.

La posición del Gobierno

Durante esta jornada, en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, el canciller de Alberto van Klaveren, aseveró que confía en que “se respete” el tratado de libre comercio con Estados Unidos, en medio de la creciente preocupación global por la guerra comercial e imposición de aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, a gran parte del mundo.

“Esperamos que justamente esta red de acuerdos de libre comercio de la que dispone Chile siga vigente y confiamos en que también se respete nuestro acuerdo de libre comercio con Estados Unidos“, indicó Van Klaveren.