Demócratas como aliado clave: AC contra Durán por tragedia en el Monumental articula a la oposición

Un nuevo intento de acusación constitucional se fraguó en la oposición. Esta vez, con un eventual apoyo de Demócratas. Y es que la tragedia del pasado jueves en el Estadio Monumental tiene al mundo político en busca de responsables, apareciendo el delegado presidencial Gonzalo Durán como el principal apuntado.

La derecha completa se ha unido en contra del delegado presidencial. Las bancadas de la UDI, Renovación Nacional, Partido Republicano, Partido Nacional Libertario y Partido Social Cristiano en conjunto anunciaron la presentación del libelo acusatorio contra Durán. La cita de partidos de oposición tuvo un objetivo claro: evitar un nuevo fracaso como en las anteriores AC, la más reciente, contra la exministra de Defensa, Maya Fernández.

Por ello, aunque sin mayoría en la Cámara de Diputados, la decisión es un guiño a la unidad. En representación de “todas las bancadas de oposición”, el diputado Henry Leal (UDI) explicó que el delegado presidencial “tiene responsabilidad política por actuar negligentemente, por no resguardar la vida y la integridad de las personas cuya principal responsabilidad le asiste en su calidad de delegado presidencial”.

El texto acusatorio será presentado durante la próxima semana. Por ello, en la oposición saben que deben sumar más votos para lograr los 2/3 necesarios para que prospere el libelo contra Durán. En ese contexto, Demócratas asoma como el aliado clave.

Y es que entre los cinco diputados de la colectividad demócrata existe la visión de que sí hay responsabilidades políticas en el delegado presidencial por errores de procedimientos tras el fatal hecho en el Estadio Monumental. Además, la ausencia de Gonzalo Durán en la sesión de la Comisión de Deportes aumentó las molestias de la colectividad.

La diputada y miembro de la comisión, Erika Olivera, fue dura en sus críticas por la ausencia de la autoridad en la instancia. “Nosotros esperábamos escuchar de parte de las autoridades cuál es el plan que viene a futuro, qué hacemos con los delegados presidenciales cuando no toman las decisiones que corresponden, como por ejemplo suspender un partido cuando se sabe que hay dos personas fallecidas previa al encuentro del día jueves 10 de abril”, manifestó.

Por lo anterior, recalcó tajante que “nos vamos a abrir como Demócratas a esa acusación constitucional”. “La vamos a analizar en su texto completo y vamos a analizar también para ver si concurrimos con esta acusación porque los hechos que ocurrieron son graves”, complementó Olivera.

La jefa de bancada de Demócratas, Joanna Pérez, también deslizó la chance de sumarse a la oposición en esta acusación. “Vamos a respaldar todas las acciones necesarias para priorizar la seguridad nacional, y estamos abiertos a analizar la aprobación de la acusación y concurrir con nuestros votos”, sostuvo.

La lista de acusaciones constitucionales fallidas en la derecha en este período es extensa. Entre ellos se cuentan los libelos contra las exministras del Interior, Carolina Tohá e Izkia Siches; la exministra de Justicia, Marcela Ríos; el exministro de Educación, Marco Antonio Ávila; el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y el aún ministro de Vivienda, Carlos Montes.

En esta ocasión, no obstante, desde la oposición advierten que la acusación comienza con un apoyo más transversal que las anteriores.

Un llamado a la prudencia

Por contraparte, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó el anuncio con un llamado a la prudencia para la derecha. “Si uno anuncia acusación constitucional, supongo que uno tiene los antecedentes. Hasta ahora ni siquiera tenemos la decisión del fiscal en torno a los hechos que ocurrieron y la causa del fallecimiento de ese día”, sostuvo el ministro.

El secretario de Estado cuestionó los fundamentos de la acusación, ya que sí se insiste en que el procedimiento fue el que falló, aclaró que “la resolución es la etapa final de reuniones de coordinación previa entre la delegación, entre los equipos de eventos masivos, transporte y los clubes deportivos”.

“Si la tesis de quienes están acusando es que la resolución se dicta al final, están alterando todo el mecanismo en que actúa actualmente el procedimiento y eso, si uno lo lleva al límite, es prácticamente imposible la autorización de partidos de fútbol”, explicó Cordero.

En la izquierda, el llamado a una nueva acusación constitucional generó rechazo inmediato. La diputada Emilia Schneider (FA) calificó la acción de “un punto político miserable para buscar sacar réditos de una tragedia tan grave y tan dolorosa”.

El diputado de la comisión de Deportes, Cristián Tapia (Ind-PPD), consideró que “la derecha se está adelantando a los hechos”. “Llevan 20-25 acusaciones constitucionales, todas las han perdido. Debiesen bajar las revoluciones”, advirtió el parlamentario.