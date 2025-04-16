"El Golpe de Estado en Chile no es justificable": Presidente Boric responde a dichos de Matthei

El Presidente Gabriel Boric respondió a los dichos de la abandera de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien declaró que el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende “era necesario” y aseguró que “no había otra alternativa”.

En conversación con Radio Agricultura la candidata presidencial de la derecha sostuvo que sin el Golpe de Estado de 1973 en Chile “nos íbamos derechito a Cuba”.

A pesar de que Matthei en distintas ocasiones ha negado ser pinochetista, sí conoce de cerca lo que ocurrió en ese periodo en nuestro país, pues su padre, Fernando Matthei, fue comandante en jefe de la Fuerza Aérea y miembro de la Junta Militar.

En cuanto a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet, la exalcaldesa declaró: “Probablemente al principio, en 1973 y 1974, era bien inevitable que hubiese muertos (…). Ya en el 78, el 82, cuando siguen ocurriendo, ahí ya no, porque había control del territorio”.

Al respecto, el Presidente Gabriel Boric utilizó sus redes sociales para reafirmar la postura de su gobierno frente al bombardeo a La Moneda hace más de 50 años y los graves crímenes de lesa humanidad posteriores.

“El Golpe de Estado en Chile no es justificable. La dictadura fue criminal e ilegítima desde 11 de septiembre de 1973 hasta el 11/03/1990. Nada justifica los asesinatos, los desaparecidos, las torturas, el exilio. Ni el 73, 74, 83, 85, o el año que sea”, declaró a través de X.