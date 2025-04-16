Fallido punto de prensa de Matthei sobre cámaras del Estado Nacional genera cruces entre oficialismo y oposición

Este martes, Evelyn Matthei, acompañada del alcalde Ñuñoa, Sebastián Sichel, dio un fallido punto de prensa en el Estadio Nacional para denunciar la inexistencia de cámaras de seguridad en el principal recinto deportivo del país. Sin embargo, había 322 de estos dispositivos, uno de los cuales grabó a la candidata, imágenes que fueron difundidas por CNN Chile.

El exministro Giorgio Jackson difundió en redes esta toma para denunciar la equivocada declaración de Matthei, mientras el diputado Juan Antonio Coloma criticó que el exministro tuviera acceso a imágenes privadas sin ser funcionario público, anunciando que solicitará una investigación a la Contraloría.

“La candidata diciendo que en el Estadio Nacional en inmediaciones no hay cámaras y ¡UPS! Es captada por una de las 322 cámaras que tiene el Estadio… ¿Preparación y experiencia, o improvisación y mentira?”, escribió en X Jackson.

Jackson respondió que la imagen proviene de un video difundido por CNN Chile, desestimando las acusaciones de Coloma y recordando que el diputado ya había sido sancionado por acusaciones falsas en el pasado.

“No se ponga tan nervioso ni dispare tan rápido diputado, mire que la última vez que me acusó falsamente de algo lo multaron en la Comisión de Ética. Para que no haga el Tony, ni haga perder tiempo a funcionarios de la CGR, le cuento, el video completo lo puede encontrar en CNN Chile”, remató la exautoridad.